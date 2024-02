Pagesos votaran si aixequen els talls abans de mitjanit després de les mesures de Mascort

Restes d'una foguera que els pagesos han cremat per escalfar-se al tall de l'AP2 a Soses

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els agricultors als talls de carreteres voten si donen per acabades les protestes abans de mitjanit, després que el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, hagi proposat cinc mesures per donar resposta a les seues reivindicacions en una reunió celebrada a Barcelona.

A l'AP-2 a l'altura de Soses els tractors ja han desfet el tall, però encara no s'hi pot circular perquè cal netejar i reasfaltar el ferm, danyat pel foc que s'hi ha fet per tallar la circulació.

A l'A-2 a Soses, en canvi, es calcula reobrir aviat al trànsit ja que els agricultors estan abandonant ordenadament la zona amb els Mossos i la via es troba en bon estat.

En declaracions als periodistes, el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Caball, ha valorat "positivament" les propostes de l’Executiu català, que inclouen estudiar el canvi de nom de la Conselleria i reorganitzar l’àrea d'abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), si bé Mascort ha descartat el cessament del director de l’organisme, Samuel Reyes.

Caball ha augurat que els manifestants avalaran el paquet plantejat pel Govern: "Si se’ls explica correctament, la gent és llesta i entén que no tot s’acaba aconseguint un dia i que hi ha coses que mereixen un recorregut molt més llarg".

Ha xifrat en "uns tres milions d’euros més per als agricultors" els ajuts als herbacis de regadiu d’uns 200 euros per hectàrea que el conseller ha anunciat aquest dijous.

Preguntat pel canvi de denominació de la Consellería, que el Govern estudiarà que reincorpori els conceptes d’agricultura, ramaderia i pesca, ha considerat que "el nom no fa la cosa" i ha subratllat que el departament mantindrà competències i pressuposat.

Exigències

El representant del sindicat ha dit que seran exigents amb el compliment dels plantejaments d’aquest dijous i ha reiterat que l’agricultura no ha d’afrontar "cap reducció de més ni de menys que la resta de sectors econòmics".

Ha insistit a acabar el transvasament del Ter-Llobregat i que les granges d’engreixament no tinguin reduccions en període productiu i puguin continuar utilitzant "el mateix sistema que fins ara sempre que demostris que feies un ús eficient de l’aigua".

"El Govern ha vist que hi havia una necessitat per part del sector agrícola, que necessitava respostes, i anem per camí de trobar-les. Hem de continuar treballant amb moltes altres coses", ha afirmat.