La Cambra insta a desencallar ja el pla del polígon de Torreblanca

La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida considera indispensable agilitzar d’una vegada el projecte del gran polígon industrial de Torreblanca, el pla director del qual continua sense aprovar-se.

Així ho va afirmar ahir el seu president, Jaume Saltó, que va assenyalar que disposar d’aquest sòl industrial “és vital per a Lleida”. Va manifestar que “van passant els mesos” sense que els tràmits avancin i mentrestant es van “perdent oportunitats” d’inversió empresarial. “Cada dia que passa es perden oportunitats”, va afirmar.Tant l’executiu com el ple de la Cambra han tractat aquest assumpte en les seues últimes reunions i Saltó va explicar que han fet consultes a la Generalitat per saber per què encara no s’ha aprovat el pla director. “Ens diuen que falten alguns informes, però no ens aclareixen res més”, va detallar.El calendari inicial d’aquest projecte preveia que el polígon ja havia d’estar en obres la primavera passada; més tard, que el seu pla director seria aprovat a l’estiu; després, al desembre; i llavors la comissió de Territori de Catalunya el va deixar sobre la taula perquè faltaven almenys dos informes. La conselleria va apuntar que estarien acabats ben aviat i que, amb tota probabilitat, es convocaria una reunió extraordinària de la comissió el mes de gener per aprovar-ho, però de moment tot continua igual. Precisament, Saltó va participar ahir en una reunió a Madrid amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet. Segons va indicar, hi va constatar que hi ha preocupació per la situació de la ciutat a nivell industrial.El pla director de Torreblanca afectava inicialment unes 1.200 hectàrees, però la Generalitat el va retallar a la zona de Quatre Pilans, la més pròxima a Magraners, atenent una petició del nou govern municipal.D’altra banda, Saltó va anunciar que la Cambra de Comerç, en col·laboració amb altres institucions, impulsarà una acceleradora d’alta tecnologia per al sector agroalimentari i el de la bioeconomia, amb l’objectiu de facilitar la creació d’empreses i que hi hagi un “ecosistema empresarial” que englobi grans i petites empreses, emprenedors, centres tecnològics i la universitat. A més, va afegir que també faran el mateix en l’àmbit de l’emprenedoria.