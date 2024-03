Pèrdues de borró floral d'entre un 80 i el 90% en pereres de Ponent

detail.info.publicated ACN Térmens detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els productors de varietats de pera de Ponent s'estan trobant amb un fenomen que mai els havia passat i que provocarà una important pèrdua de producció. Un 70% de finques presenten pèrdues de borró floral d'entre un 80 i el 90% i això vol dir que a l'estiu hi haurà menys peres als arbres. El responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, explica que estan convençuts que les onades de calor de 2023 són les responsables d'aquest fenomen que s'ha donat tant en finques on es va poder regar amb normalitat com en altres que van patir algun tipus de restricció per la sequera. Gardeñes afegeix que l'assegurança agrària no els cobrirà aquestes pèrdues i temen que a causa del canvi climàtic la situació es repeteixi cada campanya.

Si bé la majoria d'afectació es troba en conference, altres varietats com la llimonera, l'ercolini i les blanquilles també pateixen aquesta problemàtica tot i que va en funció de la finca i de si els arbres són més joves o no. El borró floral es defineix entre finals de juliol i mitjan d'agost i és el que a l'any següent s'acaba convertint en la pera. Ja després de l'estiu passat, els pagesos van veure que a causa de les altes temperatures, aquest borró no es va poder definir bé i ara es troben que la propera campanya no tindran peres a la meitat dels arbres.

El responsable de la fruita dolça d'UP lamenta que malgrat aquesta minva de la producció, hauran de fer la mateixa inversió en tractaments i manteniment dels arbres per poder salvar els pocs quilos que hi haurà durant la campanya. Avisa que no hi ha tractament possible per reconduir aquesta problemàtica i ara temen que si amb el canvi climàtic cada estiu hi ha més onades de calor, aquest fenomen es produeixi cada any. En aquest sentit, confia que abans d'arribar a l'extrem de fer una reconversió varietal per plantar cultius més resistents a la calor, l'IRTA estudiï el cas i pugui assessorar els afectats per veure si hi ha algun mecanisme per "encaminar la producció" i evitar pèrdues.