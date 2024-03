CaixaBank repartirà més dividend i demana al Govern central reformes fiscals

CaixaBank repartirà als seus accionistes, entre dividends i recompres de títols, 12.000 milions entre 2022 i 2024, la qual cosa representa 3.000 milions més del previst en el seu pla estratègic, gràcies al fet que la rendibilitat és més gran de l’esperada, segons va anunciar ahir en la junta d’accionistes. Després d’un any de resultats rècord, CaixaBank confia a continuar millorant perquè, en paraules del seu president, José Ignacio Goirigolzarri, l’entitat ara és “més sòlida, més rendible”, i compta amb una millor capacitat per finançar empreses i famílies. La junta d’accionistes va servir per aprovar l’abonament d’un dividend de 0,3919 euros per acció amb càrrec al 2023, un 70% més que un any abans. Aquesta remuneració, que es farà efectiva el 3 d’abril, suposa repartir el 60% dels beneficis. Més enllà del banc, Goirigolzarri va fer referència a l’economia espanyola, que podria créixer un 1,9% engany, per sobre de la mitjana de la zona de l’euro, si bé va advertir que la productivitat continua sent el principal punt feble. Per això va demanar al Govern central emprendre reformes de pes, tot i que va admetre que són difícils perquè requereixen amplis consensos polítics. Va sol·licitar també a l’Executiu un pla de consolidació fiscal “creïble i sostenible”.