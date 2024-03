El sector de la banca torna a la vaga 40 anys després

El 75,8% dels empleats adscrits al conveni col·lectiu de la banca van participar ahir en la vaga convocada pels sindicats CCOO, UGT i FINI, segons aquestes entitats, que van insistir a reclamar a la patronal de l’Associació de la Banca Espanyola (AEB) una pujada salarial mínima del 13% en els propers tres anys i un dia més de vacances, per arribar als 25 anuals. Els sindicats van considerar un “èxit” el seguiment de la vaga –la primera en el sector en 40 anys–, en tant que l’AEB va rebaixar el seguiment de la mobilització al 25% d’empleats del sector.

El conveni de la banca inclou uns 80.000 treballadors a l’Estat, i al principi també estaven cridats a la vaga els treballadors del conveni d’Estalvi, que agrupa 55.000 empleats, i els de Cooperatives de Crèdit, amb 17.000. La vaga per als treballadors adscrits a aquests dos últims grups es va desconvocar després d’assolir sengles preacords per renovar-los.

El sector de la banca compta amb 480 empleats i 75 oficines a les comarques de Lleida, segons les últimes dades incloses en l’anuari estadístic de la Banca a Espanya del 2022. Encara que els sindicats convocants de l’atur no preveien mobilitzacions a la província, van assegurar que, com a la resta de Catalunya, ahir hi va haver un seguiment del 75% pel que fa a participació en la vaga i tancament d’oficines.Les reivindicacions dels sindicats se centren en la millora salarial després d’anys marcats pels elevats beneficis de la banca. Concretament, reclamen un increment del 13% entre el 2024 i el 2026 per als treballadors dels bancs adscrits a l’AEB, entre els quals destaquen el Santander, BBVA, Sabadell i Bankinter i Deutsche Bank.Per la seua banda, la patronal, que rebutja la proposta dels sindicats, va lamentar les “incomoditats” causades per la vaga i va afirmar que té la “millor disposició” per intentar arribar als punts de trobada “necessaris” per concretar un acord en les pròximes reunions.