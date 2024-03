Creixement professional i personal

Guanyar experiència professional, aprendre idioma i submergir-se en una nova cultura, això és el que ofereix el programa Eurodissea, que impulsa el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a joves d’entre 18 i 35 anys. Aquest projecte els dona l’oportunitat de traslladar-se uns mesos a països com Bèlgica, Croàcia, Itàlia o Portugal, per millorar el seu perfil professional i teixir una xarxa de contactes internacionals mentre aprenen l’idioma, les tradicions i la vida quotidiana del país amfitrió. De la mateixa manera, són molts els joves d’altres zones d’Europa que decideixen traslladar-se a Catalunya per viure aquesta experiència. Una d’elles és Melody Grenier, una infermera de 23 anys i resident a Valònia, Bèlgica, que es troba duent a terme les seues pràctiques a l’Hospital Vithas de Lleida, que duraran cinc mesos.

Grenier forma part del primer grup de 15 joves que ha arribat a Catalunya enguany en el marc de l’Eurodissea. Tots van arribar al febrer i durant un mes han estat donant classes de català i castellà. A començaments d’aquest mes s’han incorporat a les empreses o entitats on estaran treballant.Per a Melody aquesta experiència està sent molt enriquidora, ja que l’està ajudant molt a aprendre a parlar castellà i català, un dels principals objectius pels quals es va apuntar a aquest programa. “La meua intenció és traslladar-me a treballar i viure aquí, i no volia venir sense conèixer l’idioma. Per això quan vaig conèixer que existia aquest projecte vaig decidir apuntar-m’hi”, va explicar la jove. Així mateix, va assegurar que les pràctiques l’estan ajudant a “conèixer la manera de treballar dels hospitals catalans, que és diferent a com ho fan els del sistema sanitari belga”. La seua experiència a Vithas li està permetent a més conèixer de primera mà tècniques capdavanteres en el camp mèdic, com la cirurgia robòtica, ja que l’hospital compta amb un dels nous robots Da Vinci al quiròfan. Melody està encantada amb haver-se traslladat a Lleida, ciutat que diu que li agrada molt, i quan acabi les pràctiques té intenció de viatjar per tot Espanya. El SOC selecciona i fa el seguiment dels joves catalans que viatgen a l’estranger, orienta les empreses i entitats catalanes que participen en el projecte i fa el seguiment dels nois i noies d’altres països que venen a Catalunya a fer l’estada de pràctiques professionals. A tots ells se’ls atorga una beca per cobrir les despeses d’allotjament, manutenció i transport local durant l’estada –la paga el SOC o els organismes equivalents.