Damm va duplicar la seua capacitat de produir energia verda el 2023

Damm va invertir l’any passat 3,5 milions d’euros a millorar la seua eficiència energètica duplicant l’extensió del parc fotovoltaic, que assoleix ja una superfície de 59.000 metres quadrats. Durant l’any passat la cervesera va instal·lar 26.000 metres quadrats de plaques solars repartides entre les seues plantes de producció del Prat de Llobregat, Múrcia, Màlaga, la ZAL de Barcelona i la malteria La Moravia de Bell-lloc. En aquest últim centre, la firma ja havia avançat, tal com va informar SEGRE, que tenia previst destinar al llarg del passat 2023 un total d’1,2 milions d’euros per aconseguir l’autosuficiència elèctrica.

Gràcies a aquestes ampliacions del seu parc fotovoltaic, Damm compta amb una potència pic d’11.200 kWp que permet a la companyia duplicar la capacitat de producció d’energia neta fins als 15 Gwh d’electricitat a l’any. La seua aposta per les energies renovables li permetrà a finals d’aquest any autoproduir amb energia verda prop del 9 per cent de l’energia que consumi.La nova extensió respon a més al propòsit de la companyia de reduir la petjada mediambiental. El total de plaques fotovoltaiques de la companyia evita l’emissió de 7.000 tones de CO2 a l’any, emissions que equivalen a la plantació de més de 2.600 espècies de pi blanc cada any. “Aquesta nova fase d’ampliació del parc fotovoltaic forma part de l’aposta de Damm per instaurar un model energètic basat en l’autosuficiència. Per a la companyia, la transició energètica cap a models més sostenibles és una prioritat i portem anys treballant per tal de minimitzar l’impacte de la nostra activitat a nivell mediambiental”, va declarar Juan Antonio López Abadía, director d’Optimització Energètica i Medi Ambient de Damm.En el cas de la malteria situada a Bell-lloc, dins de les seues polítiques mediambientals destaquen, a banda de les ja implementades per la planta, l’aposta per la compra de producte de proximitat (en un radi de 200 quilòmetres al voltant), que el 35% dels seus proveïdors consumeixen electricitat 100% renovable o el 75% té plans per reduir el consum d’energia i emissions.