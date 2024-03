Pacte per eximir els petits agricultors de sancions i controls mediambientals

Els Estats de la UE han donat avui el seu vistiplau a una revisió de les normes de la Política Agrícola Comuna (PAC) per rebaixar els requisits mediambientals que han de complir els agricultors per rebre ajuts. Aquesta iniciativa inclou l’exempció de controls i sancions a petites explotacions agràries -de menys de 10 hectàrees- per alleujar la càrrega administrativa dels pagesos. La decisió l’han pres representants dels estats reunits en el Comitè Especial d’Agricultura, compost per alts funcionaris dels països responsables de la política agrícola. En un comunicat, els Estats han defensat que aquesta iniciativa "simplificarà" i "reduirà la càrrega administrativa" als pagesos.

La decisió, que haurà de ser ratificada pel Parlament Europea, s’ha pres a través d’un procediment d’emergència per tirar endavant una proposta que la Comissió Europea havia posat sobre la taula el 15 de març amb la intenció de calmar les protestes dels agricultors a la majoria de països de la UE. De fet, la reunió de ministres d’Agricultura d’aquest dimecres està marcada una altra vegada per les protestes dels pagesos belgues al barri europeu de Brussel·les per pressionar els ministres.

Per rebre els pagaments de la PAC, els agricultors fins ara havien de complir una sèrie de nou principis respectuosos amb el medi ambient i el clima, també denominats "condicionalitats". Els canvis avalats avui introdueixen exempcions en alguns d’aquests principis. Així, en el cas de la cobertura mínima de terra en els períodes més sensibles, els Estats membres tindran més flexibilitat per decidir quins terres protegir i a quina estació, basant-se en les especificitats nacionals i regionals. Quant a la rotació de cultius, continuarà sent la pràctica habitual, però els països podran utilitzar la diversificació de cultius com a alternativa. El Consell va precisar que això és menys exigent per als agricultors, en especial, en àrees afectades per la sequera o altes precipitacions.

A més, els agricultors només estaran obligats a mantenir elements no productius, com ara matolls o arbres i se’ls animarà, de manera voluntària, a mantenir terres en guaret o a crear nous elements no productius mitjançant ecoesquemes.

La revisió de la PAC també eximeix a les petites explotacions de menys de deu hectàrees dels controls i les sancions relacionades amb els requisits de condicionalitat de la PAC. Aquesta mesura afectarà el 65 % dels beneficiaris de la PAC, que, tanmateix, només representen al voltant del 10 % de les terres agrícoles. D’altra banda, es permetrà als Estats membres "concedir exempcions temporals i específiques de certs requisits de condicionalitat en cas de condicions climàtiques imprevistes que impedeixin als agricultors complir-los".

Segons ha explicat el ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, a Espanya es beneficiaran d’aquesta exempció uns 345.000 agricultors, que representen al 50% dels beneficiaris de la PAC. A més, va avançar que la reforma s’aplicarà de forma retroactiva des de l’1 de gener del 2024. A nivell de la UE, la supressió dels controls i multes mediambientals afecta el 65% dels beneficiaris de la PAC, però només al 10% de les terres. Per aquesta raó, apunten els Estats, aquesta iniciativa "reduirà significativament la càrrega administrativa relacionada amb els controls als agricultors".

Ara, el Parlament Europeu ha de donar el vistiplau a la mesura. La Cambra comunitària ha decidit portar la proposta per la via d’urgència i es preveu que l’adopti en el ple de finals d’abril. D’aquesta manera, si tot va segons el previst, la regulació es començarà a aplicar a finals de primavera.