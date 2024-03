La càtedra AgroBank de la UdL premia un treball sobre salmonel·losi en porcs

Un Treball Final de Màster (TFM) de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) sobre salmonel·losi en porcs ha guanyat la quarta edició del premi La ciència en femení, que atorga la Càtedra AgroBank de la Universitat de Lleida (UdL). Rita Vaz Rodrigues, del màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Recursos Cinegètics de la UCLM, ha rebut el guardó, dotat amb 3.000 euros, en el marc de la Fira Alimentària de Barcelona. El TFM, amb el títol "Evaluación de la protección inespecífica de un inmunoestimulante basado en Mycobacterium bovis inactivado por calor frente a la infección por Salmonella Choleraesuis en cerdos", s'ha imposat entre un total de 66 treballs procedents d'arreu de l'Estat espanyol, 53 més que l'any passat.

El treball, realitzat amb vint-i-quatre garrins femelles dividides en tres grups, conclou que la vacunació amb HIMB és eficaç per a reduir els símptomes clínics, limitant l'augment de la temperatura i la pèrdua de pes en animals infectats amb Salmonella Choleraesusis, millorant el seu benestar i minimitzant potencialment les pèrdues econòmiques. Tot i que aquest mètode no ha funcionat per limitar la colonització de teixits per part del bacteri, els porcs immunitzats amb HIMB mostraven lesions pulmonars menys greus.

El Premi La ciència en femení té com a objectiu donar visibilitat a les dones científiques i fomentar la igualtat de gènere en les ciències. A l'acte de lliurament, a més de la guardonada, han assistit la vicerectora de Transferència del Coneixement de la Universitat de Lleida, Olga Martín Belloso; el director de la Càtedra AgroBank de la UdL, Antonio J. Ramos; el director d'AgroBank, Jaime Campos; i el director de Xarxa d'AgroBank, Carlos Seara Diéguez.