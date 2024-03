Torrons Vicens tanca el 2023 amb un rècord de facturació de 85 milions

“Estem molt contents de com va anar l’any passat i de com ha començat el 2024.” Així es va expressar ahir Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicens d’Agramunt, que va tancar el 2023 amb un nou rècord de facturació de 85 milions d’euros, un 18% més respecte a l’any anterior, quan l’empresa amb seu a la capital del Sió va aconseguir unes vendes de 72 milions i va obtenir un benefici després d’impostos de 2,9 milions. Del total de la facturació de l’any passat, entre un 12 i un 15% prové de les exportacions, especialment als Estats Units, Mèxic, França i Corea.

Velasco va destacar que “la clau és apostar per la qualitat i la innovació sense perdre de vista i mantenint la tradició”. En aquest sentit, va comentar que un bon exemple d’això és Sinergia, la nova línia de torrons que la firma que es va presentar fa uns dies a Alimentaria i per a la qual suma la col·laboració de xefs com Quique Dacosta, Ángel León i Jordi Roca. “Sinergia s’uneix a la línia de torrons que fa dotze anys vam llançar de la mà d’Albert Adrià combinant l’alta gastronomia amb la tradició torronera d’Agramunt per obtenir productes de màxima excel·lència”, va explicar.Sinergia s’ha estrenat amb vuit torrons, entre els quals n’hi ha d’arròs i safrà, de plàncton i de llimó marroquí, entre d’altres. Aquestes creacions han permès a Torrons Vicens desestacionalitzar el consum del torró, de manera que en l’actualitat la meitat de la facturació correspon a la campanya de Nadal (d’octubre a desembre) i l’altra meitat, a la resta de l’any.El 2023 també es pot destacar que Torrons Vicens va posar en funcionament catorze noves botigues amb què arriba ja a les 65 distribuïdes per tot el món, tres de les quals es van obrir a l’aeroport de Barajas (T4) i al Prat (T1 i T2). Des de l’any passat Torrons Vicens també té botiga física a Bilbao, Cadis i Figueres.

Com a projecte estrella del 2023 hi ha la inauguració del museu del torró a les Rambles, completant així la botiga que va obrir el 2022. El museu, que ofereix una visita immersiva, ha suposat una inversió de 300.000 euros.D’altra banda, Torrons Vicens va tancar el 2023 amb mig miler de treballadors i cinc fàbriques en les quals produeix els seus torrons, situades tres a Agramunt, una a Viladecans i una altra a Ripollet.