Indemnització mínima de Neoelectra per tancar a Les

La mediació de la conselleria de Treball entre la plantilla i la direcció de Neoelectra no ha servit perquè la companyia millori les seues condicions en l’expedient de regulació d’ocupació que suposarà el tancament de dos de les empresa del grup a Les. Es tracta de Neolectra i Carboneco, que en l’actualitat ocupen nou persones. Així ho va explicar ahir el secretari general d’UGT FICA Terres de Lleida, Xavier Perelló, cosa que suposa que el període de negociació de l’ERO s’ha tancat sense acord. Neoelectra només planteja les condicions mínimes establertes per la legislació en aquest tipus de casos. Perelló va recordar que suposa una indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats per als nou treballadors afectats.

“La plantilla i UGT ens sentim decebuts i enganyats per part de l’empresa”, va explicar el representant dels treballadors. Entre altres coses, va recordar com fa una dècada tant el sindicat com els empleats van donar suport a l’empresa en un dels seus moments difícils, en plena retallada d’ajuts a les renovables, i van arribar a tallar el túnel de Vielha. “La plantilla sempre ha estat a l’altura de les circumstàncies, mentre ells ens deien que els treballadors sempre eren el primer per a la companyia. Però ara hem vist que tot era fum”, va afegir. Alhora, Perelló va voler destacar la “celeritat i empatia” mostrada des de la conselleria de Treball. Va apostar, va assenyalar, per la continuïtat de l’activitat i per la millora de les condicions.El grup està format per tres empreses a Les: Caviar Nacarii, que mantindrà la seua activitat, Neoelectra i Carboneco, que en l’actualitat ocupen 9 persones, encara que van arribar a donar feina a un total de 21. Neoelectra es dedica a la cogeneració elèctrica i Carboneco, a la producció de CO2 per a la indústria alimentària i altres companyies. Com va publicar SEGRE, l’ajuntament de Les va reclamar mesures de seguretat al grup si es consumava el tancament.