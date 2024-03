L'empresa Coalum inverteix 1,5 milions a ampliar les instal·lacions a Balaguer

L’empresa de materials de construcció Comercial Aluminio Vimu SL, coneguda com a Coalum, ha comprat una parcel·la industrial al sector d’activitat econòmica Campllong III, situat al sud de Balaguer, per traslladar allà la seua activitat juntament amb Sisvial, amb qui “treballa conjuntament”. La parcel·la industrial té més de 4.800 metres quadrats i la companyia l’ha adquirit per més de 320.000 euros a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), informa l’institut públic en un comunicat d’aquest dimecres. L’empresa, establerta a la capital de la Noguera i que es dedica a la fabricació de fusteria metàl·lica i d’elements metàl·lics per a la construcció, traslladarà la seua activitat al sector de Campllong III, on podrà ampliar les seues instal·lacions i millorar aspectes com la logística i el taller. Per a això, té prevista una inversió d’1,5 milions d’euros i generar entre 10 i 15 nous llocs de treball.

El sector Campllong III, de 70.148 metres quadrats, és la segona ampliació del sector Campllong promogut per Incasòl l’any 1986. Amb aquesta operació, l’Institut esgota les parcel·les que tenia en comercialització en aquest sector, situat al llarg de la carretera C-1313 i que consolida el teixit urbà d’ús industrial de Balaguer.