El preu de l'or registra un nou registre a prop dels 2.357 dòlars

detail.info.publicated EFE Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu de l'or, un dels actius considerat refugi en temps d'incertesa, ha registrat aquest dimarts un nou registre, a prop dels 2.357 dòlars la onza, gràcies a les compres dels bancs centrals, les tensions geopolíticas i la incertesa sobre la política monetaria.

El preu de l'or ha assolit els 2.356,92 dòlars a les 9,15 d'aquest dimarts, i ha superat així els màxims històrics que tocava a la madrugada del llunes, quan es va situar en 2.353,95 dòlars, segons dades de Bloomberg.

Tras encadenar diversos màxims històrics des dels mitjans de febrer, l'analista de XTB Manuel Pinto, explica que el principal duda ara mateix és fins a on pot arribar al preu de l'or si finalment la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) decideix gravar els tipus d'interès en els propers mesos.

El analista de l'IG Sergio Ávila considera que la subida de l'or és "una senyal de que els inversors estan buscant refugi davant la incertesa econòmica".

La solidez del mercat laboral nord-americà ha sembrat les dues coses sobre quan començarà la Fed a baixar els tipus d'interès.

El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, va plantar la setmana passada que, si l'economia resisteix i la inflació no cede, no seria necessari recordar els tipus d'aquest any.

"Los inversores están ahora pendentes de las próximas comunicaciones de la Fed, incloses les actes de la seva reunió de març i els discursos dels seus funcionaris, que podrien oferir noves pistes sobre les possibles retallades de les tasas d'interès", añade Ávila.

En la seva opinió, "els moviments en els preus de l'or seran un termòmetre important per medir la temperatura de la confiança inversora i la direcció de les polítiques monetaries".

A més d'aquests factors coyunturales, els analistes segueixen apuntant a les compres sostenides d'or físic per part dels bancs centrals, sobre tot el de Xina.