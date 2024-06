Els cinc grans bancs sumen el 91% de les oficines a la província

El 91% de les oficines bancàries a la província de Lleida corresponen a les cinc grans entitats que operen a la demarcació: CaixaBank, BBVA, Sabadell, Ibercaja i Santander, segons l’últim informe fet públic pel Banc d’Espanya tancat a data 31 de desembre de l’any passat. Tot això, malgrat que a les comarques lleidatanes operen amb oficina pròpia fins a divuit entitats. A les cinc grans se sumen Deutsche Bank, Banca March, Renta 4 Banc, Bankinter, AndBank, Targobank, Kutxabank, Arquia Bank, Caixa dels Enginyers, Cajamar Caja Rural, Caja Viva Caja Rural, Caja Rural de Aragón i CaixaGuissona, aquesta última l’única que és netament lleidatana i que compta amb dos de les 225 oficines bancàries que enumera el Banc d’Espanya.

En concret, el mapa bancari de Lleida està liderat per CaixaBank, al qual l’institut emissor atribueix 105 oficines al tancament de l’any passat, encara que a finals d’abril l’entitat va xifrar en 101 les sucursals que tenia a Lleida. Sempre segons la mateixa font oficial, BBVA apareix com la segona entitat amb 33 oficines, tres més que les atribuïdes a Ibercaja. El Sabadell apareix a l’esmentat informe amb 22 i el Santander tanca aquest grup amb 14.Caja Rural de Aragón compta amb set, CaixaGuissona amb presència a Guissona i la ciutat de Lleida, i Cajamar també té dos sucursals. La resta de les entitats financeres, segons l’informe, té una sola seu.En un altre ordre de coses, el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, va concloure ahir el seu mandat després de sis anys al capdavant de la institució i el Govern central encara no ha pres una decisió ferma sobre el seu relleu al capdavant de l’organisme. La subgovernadora de l’organisme, Margarita Delgado, –la qual cessarà de les seues funcions al setembre– n’assumirà les funcions de forma interina.

El BBVA defensa l’opa sobre el Sabadell davant dels accionistes

El president de BBVA, Carlos Torres, va explicar ahir als seus accionistes l’operació que l’entitat ha plantejat sobre Banc Sabadell, amb una opa hostil i una posterior fusió, i va defensar que la intenció és aconseguir més eficiència i rendibilitat. “Formaran part d’un banc més fort i competitiu”, va assegurar. Així, va instar els accionistes a donar suport a l’ampliació de capital per afrontar l’opa. El canvi d’accions previst en l’operació és d’un títol de BBVA per 4,83 títols del Sabadell.