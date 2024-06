Ara, simplement Molins

La multinacional catalana Cementos Molins acaba de llançar una nova entitat corporativa per “convertir-se en referent global en solucions per a la construcció”. Ara la marca serà simplement Molins, en la qual unifica les seues marques comercials a Espanya: Cementtos Molis Industrial, Promsa, Propamsa, Pretesa-Prenavisa i Precon. Un canvi que afecta directament les seues activitats a Lleida, on compta amb un total d’onze de les 54 instal·lacions productives a Catalunya i que s’eleven a 160 de distribuïdes arreu del món. Així ho explica Salvador Fernández, chief operating officer (director d’operacions) de Molins. Potser una de les més conegudes de les activitats a Lleida és la de prefabricats de la planta de Cervera, coneguda fins ara com Precon.

Però a més, compta amb dos plantes centrades en el formigó, situades a la Vall de Boí, Soses, Tremp i la Seu d’Urgell, des d’on cobreix els mercats tant de la Ribagorça i els Pallars com de l’Alt Urgell o la Cerdanya. S’hi sumen tres plantes d’àrids a les capitals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. Les seues dos pedreres s’ubiquen a Tremp i Noves de Segre i, finalment, les dos plantes d’activitats relacionades amb el medi ambient, explica Salvador Fernández, són també al Pont de Suert i Tremp, per al tractament de residus.

Té una planta de prefabricats, quatre de formigó, tres d’àrids, dos pedreres i dos de reciclatge

Molins dona feina a Lleida a 160 dels 1.073 treballadors amb els quals compta a Catalunya, malgrat que la plantilla global del grup als onze països en els quals és present es compon de 6.300 persones. L’any passat va assolir una facturació global de 1.350 milions d’euros, amb 151 de benefici net.

Ara, la multinacional unifica sota una mateixa identitat “una àmplia gamma de productes i solucions per a la construcció”. Passa de dir-se Cementos Molins a Molins perquè “som molt més que una empresa de ciment que, de fet, només representa el 28% del negoci que tenim a Espanya”, explica. Han canviat ja el web i les xarxes socials, per exemple, però la marca s’anirà fent visible perquè, per exemple, “hem de retolar els més de 200 camions del grup que recorren les carreteres de Catalunya”, indica Salvador Fernández. Afirma que el sector es troba en un moment “molt rellevant i transcendent”, amb referència al procés de descarbonització marcat per la Unió Europea. En aquest punt afirma que la companyia està treballant en un producte sostenible, en la reducció de la petjada de carboni i per afavorir l’economia circular. Explica que el consum de ciment a Catalunya és un 38 per cent inferior a la resta d’Europa, la qual cosa posa de manifest la baixa inversió i execució en infraestructures i en habitatge.