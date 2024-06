La Xina anuncia una investigació contra importacions de porc europeu per competència deslleial

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Comerç de la Xina va anunciar aquest dilluns una investigació 'antidúmping' (competència deslleial) contra certes importacions de carn de porc i derivats procedents de la Unió Europea (UE), una anticipada resposta als aranzels imposats per Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos. Això podria afectar especialment a Espanya, ja que es tracta del principal exportador de porc a la Xina dins dels Vint-i-set. Alguns analistes ja havien indicat que Pequín buscaria que les seues represàlies pels aranzels se centressin als països considerats com els seus impulsors, entre qui es troba Espanya.

Segons va indicar Comerç en la seua pàgina web, la petició per investigar les importacions de porc europeu a la Xina va ser presentada el passat dia 6 per l’Associació Xinesa de Ramaderia. Les indagacions se centraran als productes importats el 2023 i en els 'danys’ que aquestes compres van provocar al sector xinès entre 2020 i 2023.

En el procés es revisaran productes com carn de porc, tant refrigerats com congelats, així com greix d’aquest animal i derivats d’ella o de vísceres, apunta el comunicat, que apunta que la investigació començarà avui i es prolongarà durant un any, amb opció a ampliar-la altres sis mesos addicionals "sota circumstàncies especials".

Una investigació anticipada

A finals de maig, setmanes abans de la data en la qual s’esperava que Brussel·les anunciés els aranzels als elèctrics, la premsa oficial xinesa va avançar la possibilitat que algunes empreses sol·licitessin aquesta investigació, i divendres passat va confirmar que s’havia presentat oficialment aquesta petició. Un dia abans, el portaveu de Comerç He Yadong s’havia limitat a assegurar que les indústries xineses "tenen dret a presentar una sol·licitud d’investigació" sobre les importacions des d’Europa de porc i també de lactis. "Si es compleixen les condicions per presentar un cas, l’autoritat investigadora iniciarà el procediment de presentació i ho anunciarà públicament", va avançar el portaveu, que va assegurar que aquesta iniciativa s’ajustaria a les normes de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i que entra dins del dret de les empreses xineses a "protegir l’ordre normal de la competència al mercat".

En un altre comunicat a part, el cap de l’oficina encarregada de la investigació ha assegurat avui que les indagacions "es duran a terme d’acord amb la llei i protegiran completament els drets de tots els implicats", afirmant així mateix que qualsevol decisió que es prengui després de conèixer els seus resultats serà "objectiva i justa". El 2023, segons dades citades per la patronal porcina Interporc, Espanya va exportar a la Xina més de 560.000 tones de productes de porc per valor de 1.223 milions d’euros, la qual cosa va convertir el país asiàtic en la destinació del 20,33 % de les vendes exteriors de porcí, aglutinant el 13,7 % del valor total.

Sector clau per a Lleida

Aquest sector és clau per a les exportacions agroalimentàries des d’Espanya a la Xina, amb un fort pes a la demarcació de Lleida. El 61 % de la facturació que obté el país ibèric en aquest sentit procedeix de la venda de porc, seguit de lluny per les begudes i per l’oli -principalment, d’oliva-, segons dades oficials. "Els aranzels agrícoles, com els dirigits contra el brandi francès o el porc espanyol, podrien ser un càstig per als dos principals impulsors (París i Madrid) de la investigació als elèctrics", va indicar ahir la consultora Trivium China, que va anticipar que Pequín donaria una resposta "selectiva" als aranzels tant a nivell geogràfic com de sectors afectats. "La Xina no vol una guerra comercial amb Europa", assegura aquesta firma, amb referència a l’oposició de països com Alemanya als aranzels als elèctrics.

Entre altres possibles represàlies, la premsa oficial xinesa ha avançat recentment un pla per elevar a fins un 25 % les taxes imposades a la importació de sedans i tot camins (SUV) amb motors de més de 2,5 litres. Dimecres passat, la Comissió Europea va anunciar aranzels addicionals del 21 % de mitjana a la importació de vehicles elèctrics des de la Xina com a conclusió d’una investigació antisubsidis iniciada l’octubre de l’any passat.