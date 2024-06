La pensió mitjana se situa en els 1.128 euros a Lleida al juny

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pensió mitjana a la demarcació de Lleida s’ha situat aquest mes de juny en els 1.128,4 euros, un 5,48% més que el mateix mes de l’any passat, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Malgrat aquesta revalorització, Lleida continua sent la província catalana on les pensions són més baixes. En concret se situa un 13,5% per sota de la mitjana catalana que aquest mes ha estat de 1.304 euros. En total, a la demarcació s’han abonat 102.365 prestacions, un 1,06 per cent més que un any enrere. La majoria, 64.462, corresponen a les pensions per jubilació, l’import mitjà de la qual s’ha situat aquest mes en 1.289,88 euros. En el cas de les pensions per incapacitat permanent s’han pagat 10.727 i la prestació mitjana va assolir els 1.133 euros. Les abonades per viudetat van ser 23.901 i la quantitat mitjana es va situar en els 782 euros. Quant a les d’orfandat se’n van pagar 3.213 amb un import de 450 euros. Finalment, les de favor de familiars, que van ser 62, es van situar en els 782 euros de mitjana.

D’altra banda, aquest mes de juny està la paga extraordinària, que en el cas de Lleida s’ha situat en els 1.100,25 euros davant dels 1.278,48 euros del conjunt de Catalunya. En total, la Seguretat Social ha destinat aquest mes 227,9 milions d’euros en abonar la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, així com la paga extraordinària, a la demarcació. En el conjunt de l’Estat la pensió mitjana s’ha situat en 1.254,6 euros, un 5% més que fa un any. Com en el cas de Lleida el gruix de les prestacions abonades ha estat per jubilació i la mitjana ha arribat als 1.441,8 euros.