Endesa invertirà els propers 3 anys 61 milions en la seua xarxa a Lleida

Endesa invertirà 61 milions d’euros a la seua xarxa de distribució elèctrica a les comarques de Lleida els propers tres anys, entre el 2025 i el 2027. Així ho va anunciar ahir la companyia, que va indicar que la inversió prevista per a aquest període a través de la seua filial E-Distribución superarà en un 5% la del trienni anterior. Va apuntar que l’objectiu és donar una major fiabilitat al subministrament elèctric “fins i tot davant de fenòmens meteorològics adversos”, integrar les energies renovables i poder proveir nous clients “electrificant cases, empreses i ciutats”.

Una de les accions previstes per donar més estabilitat al subministrament elèctric és avançar en la instal·lació de telecontrols a les línies elèctriques per operar de forma remota. Segons la companyia, això redueix fins un 20% el temps necessari per restablir el servei quan queda interromput. També està previst desplegar sensors en les infraestructures elèctriques per recopilar dades en temps real sobre el seu estat. “Això pot ajudar a detectar anomalies abans que tinguin impacte directe en la ciutadania”, va indicar la companyia.Quant a la incorporació d’energies renovables, centrals solars la potència de les quals no supera els 5 MW de potència evacuen l’electricitat que produeixen a la xarxa de mitjana tensió i no en la de transport. A això se suma el creixent nombre d’instal·lacions solars per a autoconsum, amb més de 8.000 a les comarques lleidatanes i nombrosos projectes en curs. La xarxa de distribució elèctrica d’Endesa a Lleida suma més de 10.600 quilòmetres de línies elèctriques, les 77% de les quals són aèries (8.152 km) i el 23% estan soterrades (2.485 km). 5.390 quilòmetres de cables són de mitjana tensió i 5.247 de baixa tensió, connectats a 55 subestacions, 5.504 centres de transformació i 254.197 punts de subministrament. En el conjunt de Catalunya, la inversió prevista entre 2025 i 2027 és de 884 milions d’euros, un 7% més que el trienni anterior, per dur a terme 1.148 actuacions. La companyia elèctrica va indicar que espera un marc regulador més favorable per part del Govern espanyol i que, en cas d’aprovar-se, podria incrementar la inversió inicialment prevista.