Asaja i COAG demanen una pròrroga de tres anys al Ministeri per aplicar les noves normes de benestar animal

Les organitzacions professionals agràries Asaja i COAG han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) una pròrroga de tres anys addicionals (fins al 9 de gener de 2028) per a l’entrada en vigor del reial decret que estableix noves exigències de benestar animal per a les explotacions de porcí espanyoles.

Les organitzacions agràries han explicat en un comunicat que la pròrroga permetria una adaptació "gradual i ordenada", que no provoqués una "dràstica" caiguda de la producció; també facilitaria una alineació més gran amb la normativa europea, i un pla coordinat d’implementació entre el Ministeri, comunitats autònomes i productors.

Segons han informat les organitzacions en l’escrit, els càlculs realitzats pel sector, partint de pressupostos reals, recullen un sobrecost per sobre dels 300.000 per adaptar les granges a la reducció de densitats per metre quadrat que, en el cas de voler ampliar la superfície de les mateixes per mantenir el nivell de producció, superarien els 500.000 euros.

En aquest sentit, COAG i Asaja han reclamat també a Agricultura ajuts específics per facilitar la transició cap a les noves normatives. Aquests ajuts servirien per donar suport als ramaders en l’adaptació de les seues explotacions, i en la implementació de millores necessàries per complir els nous estàndards de benestar animal.

A més, els ramaders s’enfronten a dificultats significatives per obtenir les autoritzacions necessàries per a l’ampliació de les seues granges. Les regulacions actuals i les restriccions administratives compliquen el procés d’expansió, limitant la capacitat de les explotacions per complir les noves normatives de benestar animal.

Aspectes essencials que recull el nou reial decret

El reial decret, promogut el 2023, modifica les normes mínimes per a la protecció de porcs establertes en la norma de 2002 i, alineades amb la directiva de 2008 de la UE, introdueix nous requisits de densitat d’espai per animal.

Les principals modificacions són de 0,2 a 0,24 metres quadrats per animal quant a la transició de garrins, mentre que l’engreixament de porcs s’augmenta a 0,74 metres quadrats per animal, respecte al 0,65 que estava establert. Asaja i COAG han destacat que aquesta normativa va per davant de la normativa europea, la qual cosa afegeix una capa addicional de complexitat i urgència per al sector.

"La pròrroga sol·licitada i la modificació de densitats proposades són essencials per assegurar una transició ordenada, mantenir la viabilitat econòmica de les explotacions i continuar contribuint a l’equilibri territorial i socioeconòmic d’àmplies zones rurals", han subratllada des dels sectors de porcí d’Asaja i COAG.