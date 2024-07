El PIB d'Espanya creix en el segon trimestre un 0,8%

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’economia espanyola va créixer un 0,8% en el segon trimestre de l’any, el mateix que en el trimestre anterior, i va accelerar tres dècimes el seu avenç interanual, fins al 2,9%, segons l’avançament de dades de Comptabilitat Nacional publicat aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La previsió del Govern central és que l’Estat tanqui l’any amb un creixement del 2,4%, per sobre del que pronostiquen la majoria de grans economies europees. La demanda interior va aportar 2 punts al creixement interanual del PIB, la seua menor aportació des del tercer trimestre del 2023, mentre que la demanda externa va contribuir amb nou dècimes, registrant així la seua contribució més alta al PIB des del primer trimestre del 2023. Per la seua part, el creixement trimestral en un 0,8% es va basar fonamentalment en el sector exterior, que es va apuntar cinc de les vuit dècimes. Durant el segon trimestre de l’any, el consum de les llars va créixer un 0,3%, una dècima menys que en el trimestre previ, en tant que la despesa pública va pujar un 0,2%. L’economia espanyola va ser la tercera que més va créixer entre abril i juny dins de la zona euro en comparació amb el trimestre previ, només superada per Irlanda (1,2%) i Lituània (0,9%). Va ser també l’economia que més va créixer entre les grans de l’euro davant de França (0,3%) i Itàlia (0,2%).