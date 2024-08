L'agricultura, el sector que més creix de l'abril al juny

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector agrari és el que més ha crescut en el segon trimestre de l’any a Catalunya, amb un repunt interanual del 10,7%. Així ho certifiquen les dades que ha donat a conèixer aquesta setmana la conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat. Aquesta taxa contrasta amb un mal 2023, que en el conjunt de l’exercici va registrar una caiguda del 17,6%. Aleshores, l’activitat va estar llastada pels efectes de la pertinaç sequera i l’encariment dels costos de producció que van perjudicar els resultats de les explotacions, que s’han vist esmorteïts en aquest 2024 a Lleida. A l’hora d’analitzar l’evolució de la primera meitat de l’any cal tenir en compte factors com recuperacions de collites o la bona marxa del porcí, que continua tirant del carro de les estadístiques agràries catalanes.

La indústria, per la seua part, s’ha accelerat a un elevat ritme (4,9 per cent interanual) en el segon trimestre del 2024, fet que ha permès impulsar el creixement del PIB català fins al 2,9 per cent. D’acord amb la informació de la conselleria, es tracta d’una millora consolidada (la indústria ja va créixer un 4,4% en el primer trimestre) i bastant generalitzada per branques d’activitat, que contrasta amb la debilitat del sector a la zona euro. En aquest sentit, destaca el dinamisme de la fabricació de productes informàtics i d’equips elèctrics, de la indústria de l’automoció i també als productes farmacèutics i els alimentaris. Els serveis continuen mantenint un ritme sòlid (2,3 per cent interanual), impulsats pels serveis tecnològics, els serveis a les empreses i el turisme i l’hostaleria. Durant el primer semestre, el turisme estranger ha continuat amb un creixement dinàmic, i les pernoctacions de turistes estrangers són un 4,7 per cent més altes que el 2019. La construcció s’accelera en el segon trimestre (3,8 per cent), després d’haver-se moderat l’any 2023 per l’enduriment de les condicions financeres.Entre els mesos d’abril i juny, l’avenç de l’economia catalana va ser del 2,9 per cent interanual, igual que el conjunt de l’Estat i molt per sobre de França (1,1 per cent) o Alemanya (-0,1 per cent).