El preu de la llum tanca l'agost per sobre dels 91 euros/MWh de mitjana, el màxim de l'últim any

El preu de la llum durant l'agost s'ha situat de mitjana en els 91,05 euros el megawatt hora (MWh), l'import més alt de l'últim any, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). L'encariment ha arribat en el període amb més calor de l'any -Catalunya va tancar una de les primeres quinzenes d'agost més càlides-, que coincideix amb un moment en què hi ha hagut una baixa producció d'energia eòlica i hidràulica. En concret, la llum s'ha encarit al voltant d'un 26% respecte dels 72,31 euros/MWh del juliol. Tot i l'augment, el preu ha estat inferior al de fa un any, quan es va situar de mitjana en els 96,05 euros/MWh. L'OMIE recull l'import del mercat majorista, la referència per als consumidors que tenen la tarifa regulada.

Enguany els tres últims dies del mes -29, 30 i 31- han estat els que han tingut la llum més cara, amb imports que han oscil·lat entre els 115 euros i els 120 euros/MWh.

Aquest dissabte la llum s'enfilarà fins als 116,61 euros/MWh. Les hores més cares seran entre les 21h i les 23h de la nit, quan es pot arribar a enfilar fins als 154,15 euros/MWh. En canvi, la franja més barata serà de 13 a 14h de la tarda, quan costarà 85,23 euros/MWh.

Els 91,05 euros/MWh de preu mitjà registrats durant l'agost contrasten amb els 13,67 euros/MWh hora de l'abril, fruit de la producció de les renovables. A l'estiu els preus també tendeixen a baixar perquè hi ha més demanda d'energia.