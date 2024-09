La presència de dones en els consells d'administració de les cotitzades augmenta fins al 34,5% el 2023, segons la CNMV

Pantalla de la Borsa de Barcelona on s'hi mostra l'evolució de l'Ibex 35, entre altresMaria Asmarat / ACN

La presència de dones en els consells d'administració de les empreses que cotitzen a borsa del conjunt de l'Estat ha augmentat fins al 34,5% el 2023. Segons l'estudi anual de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es tracta d'una pujada de 2,6 punts respecte de l'any anterior, però encara no assoleix el 40% que recomana la normativa europea. El document detalla que pel que fa a la bretxa salarial per gènere, el sou de les conselleres executives ha estat un 13,5% inferior al dels consellers. En relació amb els salaris, ressalta també que el sou dels consellers executius de l'Íbex-35 ha multiplicat de mitjana per 53 el dels seus treballadors, sense tenir en compte els conceptes extraordinaris.

L'informe anual sobre govern corporatiu (IAGC) i de remuneracions dels consellers (IARC) publicat aquest dilluns per la CNMV analitza les 117 societats cotitzades de l'Estat.

Augmenten les dones en els consells, però no s'assoleix la paritat

La presència de dones en els consells d'administració ha experimentat un augment durant l'últim any fins a assolir el 34,5% (31,9% el 2022), però les xifres encara se situen lluny de la paritat. Tot i això, la CNMV ha ressaltat l'augment registrat en els últims 20 anys, ja que el 2004 les dones representaven el 5,9%.

En el cas de les empreses de l'Íbex-35, les que tenen més capitalització, el percentatge de dones millora fins al 40,1% (37,6% el 2022). Les dones en llocs d'alta direcció ha augmentat fins al 23,4%, 1,5 punts percentuals més que l'exercici anterior.

Pel que fa a càrrecs, destaca que tan sols un 9,4% dels càrrecs de presidència els han ocupat dones (11 presidentes). El 2022 aquest percentatge era del 8,3%.

Es manté la bretxa salarial i augmenta la retribució mitjana

En relació amb la bretxa salarial, la CNMV ha observat que hi ha una forta dispersió en funció de la capitalització de la societat. Mentre que en l'Ibex-35 la remuneració mitjana de les conselleres executives ha estat un 47,6% superior a la dels consellers; en la resta d'empreses el signe és contrari, del -58,8%. L'organisme ha atribuït aquestes diferències al reduït nombre d'executives, que "resta representativitat" a les xifres. En el cas dels consellers no executius, la remuneració dels homes ha estat un 19,7% superior al de les dones.

Sobre els salaris, ressalta també que la retribució dels consellers executius de les empreses que cotitzen en borsa ha multiplicat per 31,5 el dels seus treballadors. L'any 2022 era 31 vegades superior, de manera que la diferència entre el sou de directius i empleats ha augmentat lleugerament en l'últim exercici.

La retribució mitjana dels consellers executius ha pujat un 7%, fins a situar-se en 1,8 milions d'euros. Al seu torn, la dels consellers no executius ha crescut un 4,6%, fins als 160.000 euros de mitjana.