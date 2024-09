Mercadona i els súper regionals lideren l’auge de la distribució espanyola fins agost, segons Kantar

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercadona i els supermercats regionals han estat les cadenes que han liderat el creixement de la distribució espanyola en els vuit primers mesos d’aquest any, seguits per Carrefour, Lidl i Aldi, segons les dades de l’informe 'Balance de la Distribución' de la consultora Kantar Worldpanel presentat aquest dimarts.

De l’estudi també se'ndesprèn que s’han situat en negatiu Eroski i Dia, en un període en el qual s’ha suavitzat el creixement en valor i ha baixat un 0,7% el consum i que, juntament amb altres dades, com la moderació en la inflació, indiquen que el gran consum afronta un cicle d’estabilitat després de cinc anys de crisi --de 2019 a 2024-.

No obstant, Kantar ha indicat que l’auge que ha experimentat la companyia presidida per Juan Roig ha presentat "matisos", ja que durant els dos primers trimestres de 2024 es comparava amb un inici de 2023 "complicat", almenys fins abril, on el canvi de tendència va coincidir amb l’anunci de la baixada de preu de 500 referències.

Per tant, "si Mercadona va començar el 2024 comparant amb un complicat primer semestre de 2023, ara li toca fer-ho amb una formidable segona meitat de l’any passat", ha defensat la consultora.

En aquest sentit, Kantar ha avançat que "de moment" els mesos de juliol i l’agost deixen els primers "símptomes de desacceleració" en el creixement de la cadena valenciana.

L’altre vencedor, els regionals

D’altra banda, els supermercats regionals ja han suposat el 17,7% de la quota de valor i s’han consolidat com una alternativa cada vegada "més recurrent", com demostra que en aquest tipus de cadenes es realitza un 5% més de cistelles en comparació amb l’any passat.

A més, Kantar ha explicat que creixen a totes les regions del país, destacant les Canàries, Andalusia i la zona nord-oest o Llevant.

"La seua consolidació durant aquests últims anys es produeix amb un important transvasament des del canal especialista, la seua aposta per la proximitat i la marca del fabricant", ha assenyalat la consultora.

Per la seua part, Carrefour ha continuat amb una tendència positiva, encara que aquesta evolució se sosté "cada vegada més a les seccions de frescos peribles, mentre que en la resta del gran consum pateix".

Lidl, en canvi, ha tingut un comportament contrari al de Mercadona, ja que va començar pitjor l’any, però va recuperar quota a partir del segon trimestre.

Aldi, per la seua part, ha estat la cadena que més ha augmentat la seua massa de compradors des de 2019 --més de dos milions--, però a més des de començament d’any ha aconseguit que comprin amb més freqüència a les seues botigues.

Quant a les cadenes de creixement negatiu, Eroski ha patit en la seua àrea d’influència per la doble pressió que ha exercit el desenvolupament de les cadenes d’assortiment curt i la bona evolució d’altres operadors regionals.

Finalment, l’evolució de Dia ha continuat "molt condicionada" per la reestructuració del seu parc, encara que, des de juny, i coincidint que fa un any va finalitzar el traspàs de les botigues|tendes a Alcampo, "apareixen els primers brots verds i guanya quota en aspectes estratègics per a la cadena, com són les cistelles de rutina o els frescos peribles."

Tornada a l’estabilitat

Kantar ha observat que la tònica general del mercat passa per una tornada a l’estabilitat i, encara que la moderació en l’increment dels preus impacta a la cistella de la compra, s’ha normalitzat el creixement de la marca pròpia que es desaccelera i es concentra a les cadenes d’assortiment curt, mentre que la tendència de realitzar cistelles més freqüents i petites es reverteix "a poc a poc".

En conseqüència, les famílies han visitat menys cadenes i han tornat a concentrar les compres a la seua cadena principal, la qual cosa comporta que el 50% de la distribució hagi perdut compradors respecte a l’any passat.

Amb aquest panorama, el repte de les cadenes és retenir el comprador en un entorn "més complex", ja que durant aquests últims anys la distribució ha continuat invertint a obrir botigues, el que fa que el comprador tingui més opcions que mai.

En aquest context, posar el comprador en el centre permet a la distribució identificar espais de creixement i augmentar la probabilitat de retenir el seu client.

Un altre aspecte que té encara per davant un "gran potencial" de desenvolupament, segons Kantar, és el comerç electrònic, que torna a créixer el 2024.

En definitiva, la consultora avisa que "és el moment d’analitzar com ha canviat el comprador en aquests últims quatre anys i incorporar aquests canvis a l’estratègia de les diferents cadenes".