La cistella de la compra ha pujat un 35,5% en els últims tres anys

Els productes que componen la cistella de la compra analitzada per l’OCU per elaborar aquest rànquing han vist incrementat el seu preu en un 3,5% de mitjana des de l’any passat, segons l’organització. Es tracta d’una pujada menor de l’experimentada els dos últims anys, però que continua sumant. Des de 2021, ja suposa un increment mitjà acumulat del 35,5 per cent.

Malgrat el fre d’aquest any, l’OCU denuncia que l’elevat preu ha restat poder adquisitiu a les famílies i frenada la seua recuperació a nivells previs a la crisi de 2008.

El 2024 el 63 per cent dels productes bàsics han pujat de preu. A més, n’hi ha que en l’ultimo any s’han encarit notablement. Per sobre de tots estaca l’oli d’oliva verge extra, amb un 80,2 per cent més. Per contra hi ha altres productes que han baixat, com l’oli de gira-sol, un 23,1%, o les tomates d’amanida el preu de les quals ha caigut un 20,9 per cent.