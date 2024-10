El preu dels carburants continua a la baixa (-0,3%) i marca nous mínims des de principis de 2022

Publicat per euroap press Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu dels carburants a Espanya ha prolongat aquesta setmana la tendència a la baixa, amb la qual cosa ja acumula un abaratiment de més del 9% des de principis de juliol, i ha tocat nous mínims des de principis de 2022.

En el cas concret del dièsel, el preu mitjà del litre s’ha situat en els 1,362 euros, al baixar un 0,36% respecte els 1,367 euros de la setmana anterior, per encadenar l'onzena baixada consecutiva i marcar el nivell més baix des de principis de gener de 2022, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea corresponents a dilluns passat recollides per Europa Press.

Respecte al preu mitjà del litre de gasolina, ha descendit en l’última setmana un 0,33%. Ha acumulat la dotzena caiguda, per retrocedir fins als 1,482 euros, també la xifra més baixa des de principis de 2022.

D’aquesta manera, la gasolina acumula un descens del 8,85% i el dièsel una baixada del 9,2% des que van iniciar el juliol d’aquest any una espiral de descensos, coincidint amb unes dates marcades pel període vacacional d’estiu i en què més desplaçaments per carretera hi sol haver en tot l’any.

El preu mitjà d’ambdós carburants va començar el 2024 registrant les primeres pujades en tres mesos, després d’acumular un descens rere un altre des de finals de setembre de 2023, que el va portar a acomiadar l’any passat instal·lat en nivells mínims de l’exercici, sumant un abaratiment de gairebé el 15% en el cas de la gasolina i de més del 13% per al dièsel.

Omplir el dipòsit, fins a 17,8 euros més barat que fa un any

Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel té un cost d’uns 74,91 euros, uns 17,87 euros menys que en les mateixes dates de l’any passat, quan ascendia uns 92,78 euros.

Per als vehicles de gasolina, omplir un dipòsit mitjà (55 litres) suposa un desemborsament actualment d’uns 81,51 euros, entorn de 14,85 euros menys que en la mateixa setmana de setembre de 2023, moment en què el preu era de 96,36 euros.

Més barats que abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna

A més, el preu mitjà del litre del dièsel, amb les caigudes de les últimes setmanes, es manté per sota dels nivells en què estava abans de l’esclat de la invasió russa d’Ucraïna, que va començar el 24 de febrer de 2022, quan era d’1,479 euros el litre. La gasolina, també es manté per sota, ja que tenia un preu d’1,591 euros el litre en aquell moment.

Igualment, ambdós carburants continuen lluny dels màxims que van registrar l’estiu de 2022, al juliol, quan la gasolina va assolir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

El dièsel ja suma 83 setmanes per sota del preu de la gasolina. Es manté així en la situació habitual anterior a la invasió russa d’Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil fos més car que el de la gasolina de forma continuada des d’agost de 2022 fins mitjans de febrer de 2023, quan es va trencar la dinàmica.

El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la seua cotització específica (independent de la del petroli), l’evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts.

A més, l’evolució en la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.

Així mateix, en el cas del Butlletí Petroler els preus es basen en les dades de la setmana anterior a la seua publicació, per la qual cosa no recullen encara el repunt registrat pels preus del petroli en aquests últims dies, després d’agreujar-se les tensions al Pròxim Orient.

Els preus a Espanya, més barats que la mitjana europea

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté en Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,615 euros el litre, i de l’eurozona, amb un preu mitjà d’1,664 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és d’1,502 euros, i de la zona euro, on marca un preu d’1,526 euros.