“La IA és un canvi total al qual no s'ha de témer”

Optimitzar recursos, reduir la comissió d’errors i elevar la productivitat. Aquests són alguns dels avantatges i oportunitats que la intel·ligència artificial (IA) dona a les empreses, segons el lleidatà Ignasi Barri, Director executiu Global d’IA i Dades de la multinacional alemanya GFT. En declaracions a SEGRE, afirma que aquesta tecnologia “és un canvi de paradigma al qual no s’ha de témer: la IA ha revolucionat l’economia i el funcionament de les empreses. Ens permet automatitzar tasques que fins ara s’han portat a terme de forma manual i que en alguns casos requereixen molt temps.” En el sector agrari i ramader, explica, ja s’han implementat màquines i programes que permeten agilitzar els processos de collita i selecció de fruita, així com optimitzar els regs o el subministrament de pinsos d’animals en explotacions ramaderes.

Malgrat tot, també reconeix el “vertigen” que pot causar el ràpid avenç de les noves tecnologies i la seua implementació, no només en l’entorn quotidià, sinó en el laboral. Davant dels temors que aquestes puguin desembocar en la desaparició de llocs de treball, Barri afirma que la IA “ha arribat per ajudar empreses i treballadors”. Defensa que les noves tecnologies ajuden les firmes a accelerar-ne el creixement i internacionalització, facilitant que les empreses lleidatanes puguin treballar amb clients a l’estranger. Així mateix, admet que “també hi va haver escepticisme durant la revolució industrial, quan les màquines van arribar a les cadenes de producció i gent va perdre els seus llocs de treball”. Per aquesta raó, subratlla que “cal estar actualitzats”. Situa Europa com a potència en el desenvolupament de la IA i, malgrat que advoca per regular-la per prevenir un “impacte negatiu” en la societat, adverteix que una “extralimitació” en matèria legislativa comportaria una pèrdua de competitivitat davant dels EUA i Àsia.Per la seua banda, la companyia GFT, que ofereix serveis en àmbits com la ciberseguretat, compta amb 165 treballadors a la seua seu a Lleida, i ampliarà la plantilla amb cinquanta persones més.