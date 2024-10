Les emissions de metà de les 5 empreses càrnies i làcties més grans superen les de combustible fòssil, segons Greenpeace

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Greenpeace ha advertit que les emissions de metà de les cinc empreses més grans del sector carni i lacti a nivell mundial superen les dels cinc gegants dels combustibles fòssils.

Així es desprèn del seu informe 'Baixar la temperatura: Posar fre a l’emergència climàtica per part de la indústria càrnia i làctia', publicat aquest dimecres per Greenpeace, que posa en evidència l’"enorme responsabilitat de la indústria càrnia i làctia en la crisi climàtica".

En l’estudi s’analitzen les emissions de metà de les 29 empreses càrnies i làcties més grans del planeta i mostra com rivalitzen amb les dels 100 emissors de metà més grans del món, procedents del sector dels combustibles fòssils.

Es conclou també que un canvi profund a la producció i consum dels aliments d’origen animal als països de renda alta i mitja podria proporcionar un efecte de refredament significatiu per a 2050, amb alguns resultats positius ja el 2030. Al contrari, si no es regula i s’aconsegueix aquesta reducció d’emissions de metà, "es preveu que el sector carni i lacti, per si sol, escalfarà el planeta un 0,32°C més de 2030 a 2050".

Aquestes noves projeccions, segons Greenpeace, es basen a l’escenari de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) per a una trajectòria en què es manté el patró predominant en l’alimentació i al sector agrari fins 2050.

L’informe mostra que és possible alentir "significativament" l’escalfament global a través d’una transició justa del sistema agroalimentari, que abandoni la producció industrial de carn i lactis i augmenti la proporció d’aliments d’origen vegetal.

El document estima un efecte de refredament de 0,12 °C per a 2050 si es duu a terme un canvi en la sobreproducció i el sobreconsumeixo de carn i lactis. Això suposaria una reducció del 37 % de l’escalfament previst per a mitjans de segle, de 0,32ºC, provocat únicament per la producció i consum de carn i lactis si es manté el patró actual i predominant. Fins i tot una fracció de grau d’escalfament evitat reduiria "importants conseqüències perjudicials".

Cimera del clima

En vigílies de la Cimera Climàtica, la COP29, activistes de tot el món han emprès accions contra la indústria càrnia i làctia. Segons l’organització ecologista, els gegants de la carn, dels productes lactis i de l’alimentació animal maquillen habitualment de verd el seu impacte climàtic amb falses solucions i promeses superficials, mentre que els governs els donen carta blanca en matèria d’acció climàtica.

Malgrat que la ciència assenyala a la ramaderia com la font de metà d’origen humà més gran, el Compromís Global sobre el Metà (GMP, per les seues sigles en anglès) -llançat en la COP26 de 2021- se centra, segons Greenpeace, "únicament" en una reducció dràstica i ràpida del metà procedent del sector dels combustibles fòssils però no demana una reducció dràstica de les emissions de metà de la indústria càrnia i làctia, malgrat que són els principals causants d’aquestes emissions.

Situació a Espanya

Greenpeace recorda les últimes dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, segons els quals "la ramaderia és ja la responsable del 62 % de les emissions totals de metà". "Venen augmentant a causa que el sector ramader continua incrementant les seues emissions i, molt en particular, pel creixement sense pausa de les generades per la gestió de fems i provocades per l’expansió desmesurada del sector porcí", alerten.

Segons la seua opinió, reduir les emissions d’aquest gas, amb una menor vida en l’atmosfera, "permetrà guanyar temps per a la posada en marxa de mesures amb efectes més lents en aquest i altres sectors". Per a això, veu "imprescindible anar a l’arrel del problema i no continuar posant pegats com són les solucions tecnològiques. Per aconseguir una reducció ràpida de les emissions de metà és urgent reduir la cabana ramadera en intensiu en un 50 % per a 2030", ha argumentat Greenpece.

"Això no és només benèfic per al clima, permet reduir, alhora, l’ús i contaminació de l’aigua, les emissions d’amoníac, l’ús d’antibiòtics, el maltractament animal, etc. Els beneficis són múltiples, però els interessos econòmics d’aquesta indústria continuen pesant més que el bé comú", explica Luis Ferreirim, responsable de ramaderia a Greenpeace España.

La comunitat científica coincideix que el metà, "un potent gas amb efecte d’hivernacle, és 80 vegades més potent que el diòxid de carboni (CO2) a l’hora d’escalfar el planeta". Per això, Greenpeace considera que s’ha de reduir "ràpidament" durant aquesta dècada per evitar els pitjors efectes del canvi climàtic. La bona notícia, afegeix, és que, "mentre el diòxid de carboni roman en l’atmosfera durant segles, el metà desapareix en 12 anys. Si es comença a reduir les seues emissions, podria produir-se un ràpid efecte d’alentiment en l’augment de la temperatura global del planeta".

Tanmateix, l’organització ecologiasta lamenta que, "malgrat que la ciència assenyala a la ramaderia com la font de metà d’origen humà més gran, poc o res s’està fent globalment".