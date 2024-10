El BCE abaixa els tipus d'interès en 0,25 punts per tercera vegada des del juny i els situa en el 3,25%

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) torna a abaixar els tipus d'interès en 0,25 punts per tercera vegada des del juny -i alhora des del 2016- i els situa en el 3,25%, mantenint l'estratègia de relaxament en la política monetària. La decisió adoptada aquest dijous pel consell de govern des de Ljubljana (Eslovènia) arriba després que la inflació a l'eurozona se situés per sota l'objectiu del 2% per primer cop des de mitjans de 2021, deixant enrere l'episodi d'elevada inflació derivat de la guerra d'Ucraïna. La rebaixa, a més, pretén contribuir a accelerar l'activitat econòmica, després que el BCE revisés a la baixa les previsions de creixement del PIB per a l'eurozona, una actualització motivada en part per la desacceleració d'Alemanya.

A banda de la rebaixa del tipus d'interès de referència -des del setembre passat s'utilitza el corresponent a l'interès que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- també s'han reduït en un quart de punts els altres dos tipus. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic baixa fins al 3,4%, mentre que el tipus per als préstecs immediats passa al 3,65%. Els canvis, segons informa l'entitat, començaran a tenir efecte a partir del pròxim 23 d'octubre.

Tot i que la postura del BCE és la d'evitar avançar esdeveniments, la presidenta de la institució, Christine Lagarde, ja va deixar la porta oberta el mes passat, davant d'eurodiputats al Parlament Europeu, a una reducció. "Les dades diuen que s'assolirà [l'objectiu d'inflació] de forma sostinguda, un factor que tindrem en compte de cara a la pròxima reunió", va apuntar.

No obstant això, la dirigent francesa també va advertir d'un repunt "temporal" de la inflació a finals d'aquest 2024, una dada que podria contribuir a mantenir congelats els tipus, almenys fins a la pròxima reunió del consell de govern de l'entitat programada per mitjans de desembre.