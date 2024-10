Contacte entre els joves i el món laboral a Alcarràs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La dotzena edició del #JOVULLSER, una iniciativa de la Cambra de Comerç de Lleida que pretén posar en contacte persones joves de 16 a 29 anys d’edat que busquen feina amb empreses que també necessiten personal, i també perquè els adolescents tinguin un primer contacte amb l’àmbit laboral, va comptar ahir amb la participació d’uns 180 joves i d’un total de 9 empreses. En aquesta ocasió, l’esdeveniment es va celebrar per primera vegada a la localitat d’Alcarràs.

Les empreses participants d’aquest any van ser: Novetats Moliner; Ungles i més; Daiser Globaltec; Plusfresc; Multicentre Sauret, SL; Ferreteria Mas / Menatge Mas; Transport, Grues i Serveis Ramon Tomàs; Bar Dimi i Carnisseria Ca la Pastora.La jornada es va estructurar en diversos espais, com ara una Zona Empreses, en la qual les companyies van poder donar a conèixer les seues ofertes de treball i les claus per superar amb èxit una entrevista laboral. D’altra banda, es va establir una Zona Tallers, on es van fer diverses activitats com l’ús de la intel·ligència artificial (IA) en el procés de selecció; la definició del benestar emocional a la recerca de treball per facilitar als joves eines per incorporar-se al món laboral; una Zona d’Assessorament, amb agents d’orientació del Servei Comarcal de Joventut, Jove Segrià, i un punt d’informació juvenil de l’ajuntament, Alcarràs Jove.A més, l’esdeveniment va comptar amb una Zona Currículum, un espai distès amb diverses activitats que ensenyaven a mantenir el currículum actualitzat i adequat per adaptar-se a ofertes de treball.Aquesta dotzena edició del #JOVULLSER s’emmarca dins del programa PICE (Programa Integral de Qualificació i Ocupació).L’activitat també va comptar amb la col·laboració del consell comarcal del Segrià, l’ajuntament d’Alcarràs i l’Associació de Comerç i Serveis d’Alcarràs.