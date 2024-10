Aquestes són les ciutats més rendibles per llogar un pis, amb Lleida al capdavant

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La rendibilitat mitjana de llogar un pis sencer de 90 metres quadrats a Espanya se situa en un 5,91%, mentre que ascendeix el 7,01% en un immoble compartit, segons dades d’un informe de Pisos.com. D’aquesta manera, les capitals de província més rendibles per llogar un pis complet són: Lleida (7,65%), Zamora (7,32%), Àvila (7,17%), Terol (7,11%), Huelva (7,09%). En el costat contrari, Donostia-Sant Sebastià (3,33%), Palma de Mallorca (4,45%), Pamplona (4,6%), Madrid (4,6%) i Cadis (4,6%).

Pel seu costat, als pisos compartits les rendibilitats més altes es troben a Lleida (9,64%), seguida de Lugo (9,27%), Càceres (8,92%), Terol (8,89%), Jaén (8,15%), Conca (8,14%), Toledo (7,97%), Múrcia (7.92%). En el costat contrari, Donostia-Sant Sebastià (3,30%), Madrid (3,52%), Cadis (3,94%) o Palma de Mallorca (4,26%).

Per norma general, la rendibilitat és més gran en llogar un pis compartit, tret d’en algunes capitals de província, com Huelva, on la rendibilitat d’un pis sencer és del 7,09%, davant el 5,57% del lloguer d’habitacions. Al contrari, a determinades capitals de província la rendibilitat del lloguer d’habitacions és superior, com a Lleida, on la rendibilitat del lloguer ordinari és del 7,65% i per habitacions, del 9,64%.