Brussel·les tira endavant els aranzels als cotxes elèctrics xinesos després de fracassar les negociacions amb la Xina

La Comissió Europea ha aprovat aquest dimarts la imposició de nous aranzels als cotxes elèctrics fabricats a la Xina després que les negociacions amb el govern xinès hagin acabat sense acord. Segons queda detallat en una decisió publicada per l'executiu aquest dimarts, Brussel·les aplicarà un gravamen del 35,3% a l'empresa estatal SAIC -fabricant d'MG Motor-, d'un 18,8% a Geely -fabricant de Volvo-, d'un 17% a BYD -el major exportador xinès de vehicles elèctrics- i d'un 7,8% a Tesla. Els nous aranzels, que se sumaran al gravamen del 10% que la UE ja aplica a les importacions de vehicles elèctrics de bateria, es publicaran al Diari Oficial de la UE aquest pròxim dimecres i entraran en vigor l'endemà dijous, amb una vigència de cinc anys.

A més, Brussel·les també imposarà el gravamen més elevat, d'un 35,3%, a totes aquelles companyies que no hagin col·laborat en la investigació oberta per l'executiu comunitari l'octubre del 2023. Per les companyies que la CE consideri que han col·laborat amb la investigació, el gravamen serà d'un 20,7%.

La decisió de l'executiu comunitari arriba després que la investigació constatés que les ajudes del govern xinès a la indústria automobilística del país perjudicaven els productors europeus. Segons les conclusions de la investigació, les empreses xineses es beneficien de "subsidis injustos" al llarg de tota la cadena de subministrament, generant "amenaces de danys econòmics" als productors de cotxes elèctrics de la UE.

La UE vol mantenir "obertes" les converses amb la Xina tot i el fracàs en les negociacions

La UE i la Xina han negociat fins a últim moment un possible acord sobre els aranzels abans de la data límit establerta per l'executiu comunitari per aplicar els gravàmens, que era aquest pròxim 30 d'octubre.

L'última reunió feta pública entre el vicepresident de l'executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, i el ministre de Comerç xinès, Wang Wentao, es va produir el passat divendres i va concloure amb un comunicat en què les parts reiteraven el seu compromís per assolir "una solució acordada" a la disputa, dins les regles de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

Tanmateix, no s'ha arribat a un acord i la CE ha tirat endavant amb la seva proposta, però ha assegurat que les converses amb Pequín es mantindran obertes per trobar una solució acordada.

“La Unió Europea i la Xina continuaran treballant per trobar una solució alternativa compatible amb les normes de l’Organització Mundial del Comerç que sigui efectiva per resoldre els problemes detectats en la investigació”, ha afirmat el portaveu de la CE per Comerç, Olof Gill.

La decisió de la CE arriba després que el passat 4 d’octubre els 27 estats membres votessin dividits la proposta de l’executiu comunitari d'augmentar els aranzels als cotxes elèctrics fabricats a la Xina. La mesura va obtenir 10 vots a favor, 5 en contra i 12 abstencions. Espanya és un dels països que es va abstenir. En un comunicat posterior a la votació dels estats membres, la CE va assegurar que havia rebut els "suports necessaris" per tirar endavant la mesura.

Tensió comercial UE-Xina

La guerra comercial entre la UE i la Xina fa mesos que està oberta. Poc després que Brussel·les anunciés una proposta d’aranzels provisionals als cotxes elèctrics xinesos el passat mes de juny, Pequín va obrir una investigació per "competència deslleial" a les importacions europees de porc. Dos mesos després, a l’agost, el govern xinès va engegar una altra investigació a les importacions de làctics provinents de la UE.

Malgrat la reacció del govern xinès als aranzels aplicats per la CE, ambdues parts van continuar negociant per trobar una solució “mútuament acceptable”. El passat mes de setembre, el ministre de Comerç xinès es va traslladar fins a Brussel·les per reunir-se amb Dombrovskis i ambdues parts es van emplaçar a “intensificar” les converses.

Tanmateix, la votació dels estats membres a la proposta d’aranzels de la CE va provocar una nova reacció de Pequín, que va anunciar un augment del gravamen a les importacions de brandi europeu en considerar que la UE practica un 'dumping' que amenaça "de forma substancial" el sector productor xinès. La decisió va ser portada per l’executiu comunitari davant l’OMC argumentant que la mesura “no tenia fonament”.