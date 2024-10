Adeu a Cepsa, hola a Moeve: la petroliera canvia de nom per impulsar la seua transformació i deixar enrere el petroli

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Cepsa ha passat a denominar-se Moeve, un canvi de marca de la companyia que simbolitza la seua aposta per convertir-se en un dels referents de la transició energètica europea i deixar enrere el seu passat més vinculat al petroli.

Dins de la seua estratègia 'Positive Motion' a 2030, aquest canvi també respon al seu objectiu d’accelerar la seua descarbonització i la dels seus clients, mitjançant una inversió de fins a 8.000 milions d’euros, de la qual més del 60% es destinarà a negocis sostenibles, com la producció d’hidrogen verd, biocombustibles de segona generació (2G) i productes químics sostenibles, així com la recàrrega elèctrica ultraràpida.

El conseller delegat de l’acabada de crear Moeve, Maarten Wetselaar, ha considerat que "avui és un dia històric per a la família de més d’11.000 professionals que integren la companyia".

"Però també per als nostres clients, socis, proveïdors i resta de grups d’interès, a què volem aportar un impacte positiu. M’il·lusiona comunicar el canvi d’una gran marca, Cepsa, que ha estat amb nosaltres més de 90 anys, per dir-li al món que ens estem transformant en un altre tipus d’organització, Moeve, en la qual la major part del seu benefici provindrà d’activitats sostenibles a final d’aquesta dècada", va afegir sobre això.

"Ser referent de la transició energètica a Europa".

Wetselaar va subratllar que aquesta nova marca reflecteix el "ferm compromís" del grup per "ser referent de la transició energètica a Europa, en especial en el camp de les molècules verdes, com l’hidrogen verd i els biocombustibles 2G, i en el de la mobilitat elèctrica ultraràpida".

Sorgida el 1929 amb la fundació de la primera empresa petrolera privada del país, la Companyia Espanyola de Petrolis, S.A (Cepsa), l’energètica amb aquest canvi fa un pas així decisiu per donar l’esquena a aquesta unió tradicional amb el petroli.

"Avui, tanmateix, el món necessita un altre tipus de solucions energètiques més sostenibles. Moeve ens permet afrontar el futur amb més certesa i confiança, mantenint un clar compromís amb els nostres clients: ampliar l’oferta de solucions energètiques sostenibles i assequibles, facilitant la seua descarbonització, i així avançar junts en la nova transició energètica per aconseguir un món millor", va afirmar l’executiu de l’energètica.

Ja en els últims temps el grup havia anat fent passos en aquest camí, com amb la venda aquest any dels seus actius d’exploració i producció a Colòmbia i el Perú, després de la desinversió realitzada a Abu Dhabi el 2023, la qual cosa suposa la venda de prop del 70% dels seus actius de producció de petroli respecte a 2022. També va anunciar el mes d’agost passat la venda de la seua filial de butà, propà i autogàs (Gasib).

Gir estratègic

Des del llançament de la seua nova estratègia el març de 2022, la companyia ha avançat en un gran nombre de projectes i ha desenvolupat un ecosistema d’aliances amb més de 60 companyies de diversos sectors per impulsar les diferents cadenes de valor i la implementació d’aquests projectes. Així mateix, la companyia està desenvolupant la Vall Andalús de l’Hidrogen Verd, el projecte presentat més important fins la data a Europa, que el 2030 espera comptar amb una capacitat de 2.000 megawatts (MW).

A més, ha impulsat la creació del primer corredor marítim entre els ports d’Algesires i Huelva amb el port de Rotterdam per unir el sud i el nord d’Europa i està treballant en el desenvolupament de noves plantes de metanol i amoníac verds juntament amb els seus socis.

Igualment, està desenvolupant el que serà el complex de biocombustibles més elevat 2G del sud d’Europa, ubicat en Pals de la Frontera (Huelva), amb una capacitat anual de producció d’un milió de tones de combustible sostenible per a l’aviació -SAF- i dièsel renovable -HVO-.

Actualment, Moeve ja comercialitza aquests combustibles sostenibles a set dels principals aeroports espanyols i a més de 60 ports del país en els que opera.

L’energètica també avança amb els seus socis en el desenvolupament de prop de 30 plantes de biometà a Espanya i projectes per valoritzar residus per a la producció d’aquest biogàs, substitut del gas natural.

Així mateix, la xarxa d’estacions de servei de Moeve ja compta amb més de 160 punts de càrrega ultraràpida operatius i espera acabar l’any amb 400 de construïts, per al desenvolupament d’una de les xarxes de recàrrega elèctrica ultraràpida més grans en el conjunt d’Espanya i Portugal.

Igualment, la companyia està transformant la seua cartera de productes químics cap a solucions cada vegada més sostenibles. En concret, ja produeix i comercialitza LAB (base per a la fabricació de detergents biodegradables) i fenol a partir de matèries primeres i fonts d’energia renovables. A més, està construint a Huelva una planta d’alcohol isopropílic (IPA), base per a la fabricació de gels hidroalcohòlics, que serà la primera instal·lació d’aquest tipus a Espanya que utilitzi hidrogen verd i que sigui capaç de substituir matèries primeres d’origen fòssil per matèries sostenibles.

Aquests avenços han permès també a la companyia posicionar-se als llocs de referència del seu sector en els principals rànquings de sostenibilitat (ESG) a nivell internacional.

Per la seua part, la fundació corporativa de la companyia, Fundació Moeve, continuarà promovent iniciatives dirigides a afrontar els desafiaments de la transició ecològica i a millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables, centrant-se a impulsar una transició justa i inclusiva, dins dels àmbits mediambiental, cientificoeducatiu i social.

Implementació progressiva de la nova marca

L’empresa va indicar que la nova marca, desenvolupada amb la col·laboració de l’agència Landor, reflecteix "moviment, optimisme i evolució a través de diferents colors, textures i dimensions, amb un disseny pensat per al món digital."

L’anunci que ha tingut lloc avui vindrà acompanyat de la implantació progressiva de la nova marca a totes les seues estacions de servei, que arrancarà el mes de novembre, a un ritme d’unes 600 estacions a l’any, fins arribar a les més de 1.800 que la companyia té a Espanya i Portugal. Així mateix, la companyia presentarà en els propers dies una nova campanya de publicitat a nivell global.