Jesús Torrelles, President de PimEc Lleida: «L'FP ha d'adaptar-se a les necessitats de les empreses»

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous se celebra al Palau de Congressos de la Llotja la VII edició del Lleida Empresa, la gran trobada anual de les pimes de la província que l’any passat va aconseguir reunir uns 400 assistents. Per què és tan rellevant aquest esdeveniment per a Pimec?

Aquest acte és una píndola de salut per a totes les empreses de la demarcació. Cada any, a més de tenir xarrades sobre temes d’interès per a les pimes, exposem casos de firmes amb una trajectòria exitosa que posen sobre la taula tant els seus assoliments com els seus fracassos, i això pot servir de lliçó a aquells que hagin topat amb els mateixos problemes. A més, una part fonamental de l’esdeveniment és el networking, ja que és un espai en què cada any es creen sinergies entre diferents empreses i en què poden sorgir projectes molt interessants.

Quin és el tema que centrarà aquesta edició del Lleida Empresa?

En aquesta edició l’eix temàtic se centra en la comunicació com a eina per atreure i retenir talent. Per a això comptarem amb la participació d’Andrea Vilallonga, experta en comunicació i impacte positiu, que farà una conferència.

Una de les grans preocupacions dels empresaris lleidatans és la falta de mà d’obra en alguns sectors com el transport o els instal·ladors. Creu vostè que seria necessari fer algun tipus de reforma a nivell educatiu per pal·liar aquesta situació?

Caldria fer una remodelació de la Formació Professional (FP) per adaptar-la a les necessitats del teixit empresarial de cada territori. Ara s’està treballant en aquest sentit, a oferir places depenent de la demanda. Si fan falta més electricistes que DJ, caldrà oferir més places en una formació que en l’altra. Però també fa falta ensenyar als joves que els oficis són una excel·lent sortida professional.

El Govern està disposat a tirar endavant la reducció de jornada a 37,5 hores sense el suport de les patronals. Quin és el principal motiu pel qual es rebutja i quines conseqüències podria tenir per a les petites empreses?

Nosaltres som els primers als quals ens agradaria que es pogués reduir la jornada laboral, però abans seria necessari que augmentés la productivitat, ja que Espanya és a la cua d’Europa, i es reduís l’absentisme laboral, que en aquest cas sí que liderem les estadístiques. Cal tenir en compte que els més perjudicats per aquesta rebaixa de les hores laborals seran les petites empreses, les micropymes i els autònoms, que són el gruix del teixit empresarial de Catalunya, i que no tenen capacitat, per exemple, per contractar gent que cobreixi aquelles hores de més. Però el perjudicat últim seria el consumidor, perquè si produir costa més, el preu dels serveis augmenta.

Hi hauria alguna manera de reduir la jornada sense que això perjudiqués les pimes?

Una bona opció seria donar incentius a les empreses perquè contractessin personal, per exemple. Però crec que, ara per ara, la reducció de jornada és un tema que s’hauria de tractar en la negociació col·lectiva per veure quins sectors poden assumir-la i fins on, però no fer-ho de forma generalitzada.