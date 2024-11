Agricultura destina enguany 150.000 euros a la demarcació de Lleida per impulsar la comercialització de la carn de caça

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha destinat 153.000 euros aquest 2024 per impulsar la comercialització de la carn de caça i facilitar-ne l'accés als consumidors a la demarcació de Lleida. Els ajuts s'han adreçat als caçadors i als centres de recollida de caça, que gestionen les captures de senglars. Així, se'n vol facilitar el circuit comercial i l'arribada als establiments de manipulació, on es condiciona la carn per poder-la vendre en fresc o en forma d'elaborats, com ara els embotits. Així mateix, alumnes de l'Escola d'Hoteleria de Lleida han rebut aquest dilluns una formació tècnica sobre la legislació de la comercialització de la carn de caça, les seves propietats, el circuit i la garantia sanitària.

Aquesta sessió formativa s'emmarca en un Pla de valorització de la carn de caça a Catalunya que promou el mateix departament. Sergi Aritzeta, del restaurant el Truc d'Agramunt, ha impartit una sessió demostrativa amb receptari tradicional de la gastronomia catalana i europea, tècniques i processos d’elaboració. També s'han inclòs receptes més de cuina d'avantguarda i tendències actuals de la carn de caça.

L'objectiu d'aquest Pla és incrementar el consum d’aquesta carn com una oportunitat d'aprofitar el potencial econòmic d'un recurs natural renovable i fomentar la bioeconomia local. Alhora, ha de servir per contribuir a controlar les sobrepoblacions d'espècies cinegètiques com ara cabirols o senglars implicats en accidents de trànsit, danys agrícoles o transmissió de malalties.

El nou impuls a la carn de caça també cerca mantenir l’equilibri dels ecosistemes, generar ingressos locals i preservar una part essencial de la cultura rural.

Per incentivar el consum i la comercialització de la carn de caça, s’estructuren dos eixos de treball, un adreçat a la millora de la recollida, el transport i el circuit de les peces de carn de caça i el segon a les accions divulgatives per promoure i augmentar-ne el consum a Catalunya.