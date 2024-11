El raïm blanc lidera la pujada de preus al novembre

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

El raïm blanc sense llavors ha encapçalat la llista d’aliments que més han pujat de preu als supermercats espanyols durant el mes de novembre, segons revela un exhaustiu estudi realitzat per Facua-Consumidors en Acció. L’informe, que analitza l’evolució dels preus entre principis d’octubre i novembre de 2024 a vuit cadenes de distribució, mostra un panorama variat en el qual alguns productes experimenten alces significatives mentre d’altres registren descensos.

Després de l’acabament de la rebaixa de l’IVA, la safata de 500 grams de raïm blanc sense llavors ha patit un increment mitjà del 24% en el seu preu. El cas més cridaner s’ha donat a Aldi, on el producte ha passat de costar 1,79 € l’octubre a 2,89 € el novembre, el que suposa un augment del 61,4%. Per la seua part, les peres conferència no es queden enrere, amb un encariment mitjà del 15,8%. Eroski lidera aquesta pujada amb un increment del 19%, passant el quilo d’aquesta fruita d’1,89 € a 2,25 €.

Impacte a la cistella de la compra

L’estudi de Facua no només es limita a les fruites. Les cebes han experimentat un augment mitjà del 8,7% en els seus preus, sent Carrefour el supermercat on més s’ha notat aquesta pujada, amb un increment del 74% (de 0,99 € a 1,72 € el quilo). Altres productes que han vist créixer el seu preu són l’oli de gira-sol (+3,7%), els macarrons (+1,8%), les llenties pardines (+1,2%) i la llet sencera (+1,1%).

No obstant, no tot són males notícies per a la butxaca del consumidor. L’informe també destaca descensos en els preus d’alguns aliments. L’oli d’oliva, per exemple, ha baixat un 1,5%, mentre que els xampinyons laminats ho han fet un 1,7%. Les patates han registrat la caiguda més pronunciada, amb una reducció del 21% en el preu de la malla de cinc quilos.

Variació interanual de preus

Quant a l’evolució dels preus l’últim any, les peres conferència s’han coronat com el producte que més s’ha encarit, amb un augment mitjà de l’11,2%. Hipercor destaca en aquest aspecte, en haver incrementat el preu del quilo de peres conferencia d’1,99 € a 2,59 €, el que suposa un 30,1% més. Les pomes fuji i els alls també han experimentat pujades significatives, del 8,8% i 7,6% respectivament.

En contraposició, la malla de cinc quilos de patates és el producte que més ha baixat de preu l’últim any, amb una caiguda mitjana del 14%. El raïm blanc i l’enciam iceberg també han vist reduïts els seus preus en un 8,4% i un 8,2% respectivament.

Quins factors influeixen en la variació dels preus dels aliments?

Diversos factors poden influir en la variació dels preus dels aliments. Entre ells es troben les condicions climàtiques que afecten les collites, els costos de producció i transport, la demanda del mercat, les polítiques fiscals com la variació de l’IVA, i les estratègies comercials de les cadenes de distribució. A més, esdeveniments globals com la pandèmia de COVID-19 o conflictes internacionals poden tenir un impacte significatiu a la cadena de subministrament i, per tant, en els preus finals al consumidor.