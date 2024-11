Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Consum d’Espanya ha imposat una sanció històrica de 179 milions d’euros a cinc aerolínies per dur a terme pràctiques abusives contra els consumidors. Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian i Volotea han estat multades per cobrar suplements per l’equipatge de mà en cabina i per reservar seients contigus per acompanyar a persones dependents, entre altres infraccions.

La sanció més elevada correspon a Ryanair, amb 107.775.777 euros, seguida de Vueling amb 39.264.412 euros, Easyjet amb 29.094.441 euros, Norwegian amb 1.610.001 euros i Volotea amb 1.189.000 euros. Aquesta és la primera vegada que l’Administració General de l’Estat imposa sancions qualificades com a molt greus en l’àmbit de consum, després d’adquirir competència sancionadora el juny de 2022.

A més de les multes econòmiques, les sancions inclouen la prohibició expressa de continuar amb les pràctiques per les quals han estat sancionades. Entre elles es troben exigir el pagament d’un suplement pel transport d’equipatge de mà en cabina, cobrar un sobrecost per la reserva de seients contigus en el cas de menors, persones dependents i els seus acompanyants, i no permetre el pagament en metàl·lic als aeroports espanyols.

Altres infraccions sancionades són imposar una taxa desproporcionada i abusiva als passatgers per la impressió de la targeta d’embarcament, realitzar omissions enganyoses d’informació i falta de claredat en els preus publicats tant al seu propi web com de tercers, dificultant així la comparabilitat d’ofertes i la presa de decisions per part dels consumidors. En el cas particular de Ryanair, també se sanciona el cobrament d’una quantitat desproporcionada als usuaris per imprimir el bitllet a la terminal quan no disposen d’ell.

Càlcul de les sancions basat en el benefici il·lícit obtingut

Consum explica que, per garantir la proporcionalitat i efectivitat de les sancions imposades, així com el seu efecte dissuasiu, el càlcul de les multes s’ha realitzat mitjançant el criteri del benefici il·lícit obtingut per les companyies aèries a través de les pràctiques infractores. Segons el règim sancionador de Consum per a les pràctiques qualificades com a molt greus, les sancions podrien assolir fins entre sis i vuit vegades el benefici il·lícit quan aquest superi les quantitats estipulades, que oscil·len entre els 100.001 i 1.000.000 d’euros.

Amb l’ordre firmada pel ministre Pablo Bustinduy, es confirmen les sancions proposades fa mesos per la Secretaria General de Consum i Joc, desestimant així els recursos d’alçada interposats per les companyies aèries afectades. Aquestes tenen ara un termini de dos mesos per interposar recurs contenciós-administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional. Una vegada transcorregut aquest termini, si les aerolínies no han presentat recurs davant de la justícia, l’ordre serà efectiva.

Les aerolínies recorreran les sancions i demanaran mesures cautelars

Per la seua part, les companyies aèries han anunciat que interposaran recursos individuals davant dels jutjats del contenciós-administratiu i sol·licitaran mesures cautelars contra la decisió de Consum. Javier Gándara, president de l’Associació de Línies Aèries (ALA), ha manifestat el rebuig unànime de les aerolínies sancionades, qualificant la mesura com "desproporcionada per als sectors aeri i turístic espanyol" i contrària a la "llibertat" de cada companyia.

Gándara ha assenyalat que el pas següent serà la via judicial, esperant que la justícia els doni la raó. El termini estimat per resoldre les mesures cautelars és d’uns dos mesos, mentre que obtenir una sentència sobre els recursos podria portar entre un i dos anys. En cas que no s’acceptin les mesures cautelars, les aerolínies acataran la decisió administrativa a l’espera de la resolució judicial.

Des d’ALA es considera que la mesura de Consum "introduiria una distorsió competitiva molt important i deixaria Espanya com l’únic país que aplicaria una política comercial diferent" al sector aeri, el que suposaria "un desavantatge competitiu clar i desviaria trànsit aeri a altres països". A més, critiquen que el Ministeri de Consum sancioni de forma unilateral el cobrament d’equipatge en cabina "desatenent la Comissió Europea, que advoca per establir normes industrials comuns sobre pesos i dimensions d’aquest equipatge."

Les associacions de consumidors aplaudeixen la sanció i demanen més mesures

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha aplaudit la sanció imposada pel Ministeri de Consum, considerant-la una fita en la protecció dels drets dels consumidors a nivell europeu. L’OCU havia denunciat reiteradament aquestes pràctiques abusives per ser contràries a la normativa espanyola i comunitària, instant les aerolínies a cessar en la seua imposició.

Així mateix, l’OCU ha sol·licitat al Ministeri que, en cas de recurs per part de les companyies, demani l’adopció de mesures cautelars perquè deixin de cobrar provisionalment per l’equipatge de mà i altres pràctiques abusives, frenant així el perjudici causat als usuaris. L’organització està valorant iniciar accions legals per evitar que es continuï perjudicant els consumidors del transport aeri.

D’altra banda, l’associació d’usuaris financers Asufin considera urgent un canvi de conducta per part de les aerolínies i celebra aquestes sancions "exemplars", esperant que serveixin per posar fre a la "impunitat" amb què aquestes companyies "menystenien" dels drets dels consumidors. Asufin ha denunciat Volotea per pràctiques abusives en les tarifes en una demanda col·lectiva que es dirimeix en el Tribunal Suprem i estudia presentar reclamacions col·lectives perquè els consumidors puguin veure’s rescabalats.

Quins drets tenen els passatgers afectats per aquestes pràctiques abusives?

Els consumidors que s’hagin vist afectats per les pràctiques abusives de les aerolínies sancionades tenen dret a reclamar la improcedència dels pagaments realitzats. L’OCU recomana als usuaris que guardin els documents que reflecteixin aquests cobraments per poder reclamar-los judicialment si és necessari.

A més, els passatgers compten amb una sèrie de drets reconeguts per la normativa europea en cas de cancel·lacions, retards o denegació d’embarcament. Entre ells es troben el dret a rebre informació, assistència, reembors o transport alternatiu, i compensació econòmica en determinats casos.

És important que els consumidors coneguin els seus drets i els facin valer davant de les companyies aèries, acudint a les autoritats de consum o a la via judicial si és precís. La sanció imposada pel Ministeri de Consum suposa un important suport a la protecció dels usuaris davant les pràctiques abusives al sector aeri, establint un precedent per a futures actuacions en defensa dels drets dels passatgers.