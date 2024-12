Argal torna als beneficis i guanya més de deu milions en l'exercici del 2023

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup lleidatà Argal Alimentació va tornar l’any passat als beneficis després d’elevar les seues vendes un 15%, fins a assolir els 441 milions d’euros, segons va avançar el diari Expansión. El grup carni va tancar el 2023 amb un benefici net de 10,2 milions d’euros, revertint les pèrdues d’1,9 milions d’euros registrades l’exercici anterior. De la facturació total, 341 milions van procedir del mercat estatal, mentre que els cent milions restants van correspondre a vendes internacionals. Els productes cuits van representar el segment més gran de negoci, amb ingressos de 264 milions d’euros.

La firma compta amb sis plantes distribuïdes per tot Espanya, una de les més importants és la que s’ubica a Miralcamp, on dona ocupació a més de 450 persones.

Precisament, aquestes instal·lacions van rebre ahir la visita del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i del subdelegat de l’Executiu a Lleida, José Crespín, després que el projecte Carnity, liderat per Argal i que inclou quinze empreses més, rebés 14,1 milions d’euros del Perte Agroalimentari.

El president de la companyia, Antonio Escribà, va explicar que el grup està treballant en línies d’envasament més sostenibles per reduir la petjada de carboni en tot el procés productiu, així com en la reducció d’emissions per incrementar els paràmetres de protecció mediambiental. Escribà va afirmar que estan treballant en més projectes de cara a la nova convocatòria dels Perte Agroalimentaris per continuar avançant en aquesta direcció.