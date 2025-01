El curiós "test de l'aigua" en entrevistes de feina que pot ser clau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant una entrevista de feina, la presència d'un got o una gerra d'aigua sobre la taula pot no ser casual. Alguns reclutadors aprofiten aquest detall aparentment innocu per avaluar subtilment el comportament dels candidats en un context professional.

L'objectiu ocult del "test de l'aigua"

Segons ha revelat un article publicat a Reddit, un aspirant va aconseguir la feina després de, sense saber-ho, superar el "test de l'aigua" durant l'entrevista. Com? Simplement bevent aigua a un "ritme normal", ja que aquest gest va ser percebut pel seu cap com un senyal de confiança i adaptació a l'entorn.

El got o la gerra permeten al reclutador observar com reacciona el candidat davant la presència de l'aigua. Acceptarà o rebutjarà educadament l'oferta implícita? I si accepta, quina serà la seva actitud? Beurà ràpidament, lentament o de manera excessiva?

Aquests detalls, que poden semblar trivials, segons alguns experts en selecció de personal revelen pistes sobre la capacitat d'un candidat per adaptar-se a una nova cultura empresarial o per rebre gestos d'atenció en un marc formal. Per exemple, un candidat que rebutgi sistemàticament l'aigua podria ser percebut com a desconfiat o incòmode. Un comportament massa impulsiu podria interpretar-se com una manca de control o reflexió.

Gestionar les torpeses també compta

A més, el "test de l'aigua" també permet a l'entrevistador examinar com es gestionen les possibles relliscades. Així, si cauen algunes gotes sobre la taula, observarà si el candidat pren la iniciativa de netejar-les. Un gest que es percebria com un indicador de responsabilitat i atenció als detalls.

Per tant, en una entrevista de feina, un simple glop d'aigua pot jugar a favor o en contra. Cal estar atent a aquests petits detalls del llenguatge no verbal que els reclutadors avaluen de prop.

Consells per afrontar el "test de l'aigua"

Si us trobeu en aquesta situació, els experts recomanen:

Acceptar l'oferta d'aigua si es té set, però sense abusar-ne. Beure a un ritme normal i pausat.

Mostrar-se natural i relaxat, sense donar massa importància al got. L'objectiu és transmetre comoditat i adaptació a l'entorn.

En cas que caiguin gotes, netejar-les discretament amb un mocador. Demostrarà atenció i cura pels detalls.

Evitar gestos bruscos o nerviosos amb el got. La seguretat i el control dels moviments és clau.

En definitiva, encara que sembli un detall intranscendent, la manera com s'interactua amb un got d'aigua durant l'entrevista pot marcar la diferència. Els reclutadors ho tenen en compte com una peça més del trencaclosques per avaluar l'encaix del candidat a l'empresa.

El "test del got d'aigua" és una tècnica subtil que alguns reclutadors utilitzen per analitzar el comportament dels aspirants més enllà de les seves competències tècniques. Saber gestionar amb naturalitat i sentit comú aquest petit detall pot ser un punt a favor per aconseguir la feina desitjada.