Estamariu dona a Joan Planes un multitudinari adeu

La família va habilitar una carpa a l’exterior de l’església romànica de Sant Vicenç per a l’ofici. - C. SANS

Mig miler de persones, entre familiars, veïns, empresaris i amics, van donar ahir l’últim adeu al president d’honor i fundador de Fluidra, el pirinenc Joan Planes. Ho van fer al seu poble natal, a Estamariu, on la família es va encarregar d’habilitar una carpa al costat de l’església de Sant Vicenç, temple romànic que va servir de capella ardent amb un mar de flors que va acompanyar l’empresari les hores prèvies a la cerimònia. En un entranyable funeral, amics i família li van retre homenatge. La primera va ser la seua dona, Teresa Corts, que li va dedicar la lectura d’un petit fragment del llibre El Petit Príncep, també els seus fills i nets van pronunciar unes paraules de record. La missa la va oficiar Mossèn Ignasi, acompanyat per Mossèn Mauri i altres religiosos, que van recordar el pas de Planes pel seminari. No van faltar els tocs entranyables per recordar que “el Joan tenia moltes ganes de fer coses i el que més li preocupava era no tenir temps de fer-les totes” i així, amb un toc d’humor, van assegurar que “ara al cel han d’estar tremolant perquè segur que farà alguna multinacional, ni que sigui d’àngels”. Una de les voluntats del difunt va ser acabar amb un vermut i un dinar a la plaça del poble. I així va ser.