El nou Salari Mínim 2025: Quant pujarà i quan s'aplicarà?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha aconseguit un acord amb els sindicats UGT i CCOO per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 4,41%, fins als 1.184 euros mensuals bruts en 14 pagues, el 2025. Això suposa un increment de 50 euros respecte a l'actual SMI.

La pujada, que tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener, s'aprovarà en Consell de Ministres de manera imminent, segons va assegurar Díaz. Posteriorment, haurà de ser ratificada pel Congrés dels Diputats.

Posicions de patronals i sindicats

Malgrat que les patronals CEOE i Cepyme no han donat suport a l'acord, la ministra ha agraït als empresaris que aquesta vegada s'hagin "pres seriosament el diàleg social" i hagin efectuat propostes. La patronal havia plantejat una pujada del 3%, en línia amb l'acord marc de negociació col·lectiva per a aquest any.

Per part seva, els sindicats exigien una pujada propera al 6% per arribar als 1.200 euros mensuals. Tot i així, CCOO i UGT han acabat acceptant la proposta de Treball per "responsabilitat", ja que calculen que l'alça de l'SMI millorarà les condicions salarials de 2,1 milions de treballadors.

Mesures complementàries

A banda de la pujada de l'SMI, Treball ha pactat amb els sindicats començar a negociar en dos mesos una sèrie de canvis normatius per evitar, entre altres punts, que els increments de l'SMI acabin sent absorbits en altres plusos o complements salarials.

En aquest sentit, s'obrirà una nova taula de diàleg social per encaixar aquests canvis en la transposició de la directiva europea encara pendent. Els sindicats volen que la normativa reculli que l'SMI ha d'assolir el 60% del salari mitjà, l'obligació d'actualitzar els salaris dels convenis col·lectius que puguin veure's afectats per l'SMI i adaptar les quanties diàries i per hora si es produeix la reducció de la jornada laboral.

Fiscalitat de l'SMI

Pel que fa a la fiscalitat de l'SMI, la ministra Díaz advoca perquè quedi exempt de tributació en l'IRPF com en anys anteriors. No obstant això, recorda que això és una competència del ministeri d'Hisenda i caldrà esperar a la seva decisió.

En resum, el nou SMI per al 2025 s'ha fixat en 1.184 euros mensuals, un 4,41% més que l'actual, gràcies a l'acord assolit entre el Govern i els sindicats majoritaris. Aquesta pujada, juntament amb altres mesures complementàries que es negociaran properament, pretén millorar les condicions salarials de més de 2 milions de treballadors a Espanya. Caldrà estar atents als propers passos en el diàleg social i a l'aprovació definitiva de l'increment per part del Consell de Ministres i el Congrés dels Diputats.