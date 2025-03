Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El pagament mitjançant Bizum s’incorpora per primera vegada com a opció per abonar el resultat de la declaració de la Renda, convertint-se en una de les principals novetats de la Campanya de la Renda 2024 que permetrà als contribuents accedir a les seues dades fiscals a partir del proper 19 de març. Així ho reflecteix l’informe publicat aquest dijous pels Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), que analitza les claus de la campanya a pocs dies del seu inici.

El calendari oficial estableix que el 2 d’abril s’obrirà el termini per presentar declaracions per internet, que s’estendrà fins el 30 de juny. Per als qui prefereixin rebre assistència telefònica, l’Agència Tributària (AEAT) oferirà aquest servei del 6 de maig al 30 de juny, podent sol·licitar cita des del 29 d’abril fins el 27 de juny. Les declaracions presencials en oficines es realitzaran entre el 2 i el 30 de juny, amb sol·licitud de cita disponible del 29 de maig al 27 de juny.

Com en anys anteriors, el termini per presentar declaracions a ingressar amb domiciliació bancària finalitzarà el 25 de juny, cinc dies abans del tancament de la campanya.

El pagament per Bizum , entre les principals novetats

La incorporació de Bizum com a mètode de pagament suposa una modernització en els sistemes de l’AEAT, que manté també les opcions tradicionals com la domiciliació bancària, el càrrec en compte, el pagament mitjançant Número de Referència Complet (NRC) o el pagament en oficines bancàries.

Gestha adverteix que els contribuents hauran de verificar els límits específics que cada entitat bancària estableix per a l’ús de Bizum, assegurant-se que la quantitat a pagar es troba dins dels marges permesos. També recomanen revisar les condicions particulars de cada banc respecte a l’ús d’aquest servei per a pagaments a organismes públics.

Qui està obligat a presentar la declaració

Els tècnics d’Hisenda recorden que continuen exempts de declarar els treballadors amb ingressos inferiors a 22.000 euros anuals, sempre que no hagin rebut més de 1.500 euros d’un segon pagador o més.

Per a aquesta campanya, s’ha elevat el llindar d’obligació de declarar -independentment del nombre de pagadors- fins els 15.876 euros, en línia amb la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) de 2024.

Una altra novetat important afecta la reducció per rendiments del treball, que beneficia contribuents amb rendiments nets laborals inferiors a 19.747,5 euros. La reducció fiscal màxima augmenta fins els 7.302 euros, davant els 6.498 euros de l’any anterior.

Aturats: tots hauran de presentar declaració

Per primera vegada, totes les persones que van rebre prestacions d’atur el 2023 estaran obligades a presentar la declaració de la Renda, fins i tot si l’import rebut és inferior a 15.876 euros. Gestha adverteix que no declarar podria suposar la pèrdua de la prestació o del subsidi.

Sistema únic per a correcció d’autoliquidacions

La campanya 2024 introdueix un sistema unificat per a la correcció d’autoliquidacions, que substitueix l’anterior sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació. Aquest canvi permetrà rectificar, completar o modificar l’autoliquidació presentada anteriorment, sigui quin sigui el seu resultat, sense necessitat d’esperar a una resolució administrativa.

Per evitar confirmacions precipitades de l’esborrany, els tècnics aconsellen revisar el Manual pràctic de Renda 2024, prestant especial atenció a la inclusió de rendes per lloguers i ajuts públics rebuts, així com a les reduccions i deduccions aplicables, especialment les autonòmiques, "que són les grans desconegudes pels ciutadans".

Mesures específiques per a afectats per la DANA

L’informe destaca les mesures aprovades per evitar la tributació dels ajuts rebuts pels damnificats per la DANA. Entre elles, l’exempció de tributació per als ajuts per danys materials, incloses les indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Per als casos en què l’import dels ajuts sigui inferior al valor d’adquisició de l’element danyat, es registrarà una pèrdua patrimonial en l’IRPF. Si, al contrari, l’import dels ajuts supera l’esmentat valor, el guany patrimonial quedarà exempt de gravamen sempre que sigui inferior a l’import dels ajuts rebuts.

Els autònoms en règim de mòduls amb activitat econòmica en zones afectades comptaran amb una reducció del 25% del rendiment net en l’IRPF, addicional a la reducció general del 5% establerta per a 2024, així com una reducció del 25% en les quotes del règim simplificat de l’IVA.

Nou sistema de devolució a mutualistes

Gestha assenyala que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha obligat l’AEAT a realitzar importants devolucions a les persones que van cotitzar en mutualitats laborals o substitutòries de la Seguretat Social. Tanmateix, el Govern va modificar el 22 de desembre la manera de realitzar aquestes devolucions, establint terminis més dilatats.

El nou calendari contempla que el 2025 podran sol·licitar la devolució corresponent a l’IRPF de l’exercici 2019 i anteriors no prescrits entre el 2 d’abril i el 30 de juny. El 2026, podran reclamar les devolucions de l’exercici 2020; el 2027, les de 2021; i el 2028, les corresponents a 2022.