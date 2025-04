Mig centenar d’empreses de Lleida venen regularment als EUA

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La província de Lleida comptava a finals de l’any passat amb mig centenar d’empreses que exportaven regularment als Estats Units productes per valor superior als 50.000 euros i fins a 210 que de manera puntual van vendre al país americà, segons les dades facilitades per la Cambra de Comerç de Lleida. En total les firmes ubicades a Ponent, Alt Pirineu i Aran van vendre productes per un import de 121,4 milions d’euros, situant-se els EUA com el setè mercat exterior de la demarcació. L’oli d’oliva va ser el producte que més es va exportar, per valor de 80 milions d’euros, és per això que podria ser un dels més perjudicats pels aranzels del 20% imposats per aquest país a la Unió Europea i que entraran en vigor dimecres vinent, a més d’altres com el vi o la maquinària agrícola.

De moment, les conseqüències directes que pugui tenir aquesta taxa són bastant “incertes”, segons va afirmar a aquest diari el tècnic de comerç exterior de la Cambra, Jordi Quejido. En aquest sentit, va explicar que en el cas de l’oli tot dependrà de si baixa el consum als EUA, ja que el país té una forta dependència d’aquest producte. “No tenen prou producció com per proveir la demanda, per la qual cosa o baixa el consum d’oli o hauran de continuar important-lo i el fet que hagi imposat aranzels a la majoria de països productors pot fer que l’impacte sigui limitat”, va explicar Quejido. Més preocupants, va afegir, poden ser les conseqüències indirectes que provoqui aquesta guerra comercial. I és que l’alentiment de l’economia de països com Alemanya o França, grans sòcies comercials per a Lleida, podria fer que aquests optessin per mesures proteccionistes, la qual cosa podria ser molt més perjudicial.

La incertesa davant del nou escenari global està portant també moltes firmes lleidatanes a intentar buscar mercats alternatius per als seus productes i altres a intentar buscar fórmules que els permetin saltar-se aquestes imposicions.

■ Les patronals, associacions i organitzacions empresarials van mostrar ahir preocupació pels possibles efectes dels aranzels i van demanar negociar amb els EUA per provar d’evitar la guerra comercial. Pimec va reclamar als governs d’Espanya i Catalunya “defensar amb contundència” als sectors més exposats. La FCAC va alertar que les taxes poden tenir un impacte directe superior als 110 milions per a les agroalimentàries catalanes. En termes similars es va pronunciar Asaja. Mentrestant, COAG va demanar “fermesa”.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es reunirà dilluns amb representants de patronals, sindicats, empreses i organitzacions agràries i empresarials per valorar els efectes dels aranzels sobre l’economia lleidatana i escoltar les inquietuds dels professionals.