SEGURETAT
Els afiliats estrangers a Lleida es doblen en 10 anys
Actualment superen els 46.000 treballadors. Només un de cada tres cotitzadors nascuts en altres països són dones
El nombre d’estrangers afiliats a la Seguretat Social a Lleida s’ha més que duplicat en l’última dècada. En concret, han passat de 21.718 l’abril del 2015 als 46.595 del mes passat, segons les dades oficials del Govern central. En concret, suposa un increment del 114 per cent. Es tracta d’una ocupació que continua sent clarament masculina. El 2015, els 15.301 cotitzadors representaven una mica més del 70 per cent del total, mentre que actualment el nombre d’homes nascuts en altres països se situa en 31.043, un 66,6% del total. Els principals sectors d’afiliació dels homes i dones nascuts en altres països són la indústria manufacturera (7.427), el del comerç i reparació de vehicles (5.785), el transport i l’emmagatzematge (4.576), la construcció (4.544), l’hostaleria (4.058), activitats administratives i serveis auxiliars (3.799) i agricultura i ramaderia (2.297).
El nombre d’extracomunitaris afiliats a la Seguretat Social s’ha duplicat a Espanya en els últims 10 anys, però en quatre províncies s’ha triplicat i en unes altres quatre s’ha multiplicat per més de 3,5, totes situades al nord peninsular i la majoria amb problemes de despoblació. Segons es desprèn de les últimes dades publicades pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, els 2.062.794 de treballadors nascuts fora de la Unió Europea que estaven afiliats a l’abril –en xifres mitjanes– eren un 118,7% més que els 943.114 que hi havia el mateix mes del 2015. Una xifra molt superior a la dels ciutadans procedents de l’Espai Econòmic Europeu, el número del qual ha crescut un 42% –aproximadament un terç– en 10 anys fins als gairebé 914.000, com va informar recentment la ministra d’Inclusió, Elma Saiz.
En concret, a Zamora s’han incrementat en un 260,6%, a la Corunya en un 260,5%, a Ourense en un 260,2%, a Valladolid en un 256,4%, a Lugo en un 207,9%, a Osca en un 207,0%, a Palència en un 206,2% i a Burgos en un 200,2%.