DISTRIBUCIÓ
Mercadona és la cadena que més creix aquest any
Mercadona consolida el seu lideratge al capdavant de la distribució alimentària en els primers vuit mesos de l’any, després de ser la cadena que més ha crescut en aquest període, mentre que Lidl reforça el seu posicionament al mercat i Dia, després de la seua reestructuració, torna a guanyar quota de mercat, segons el Balanç de la Distribució, elaborat per Worldpanel by Numerator. En concret, la cadena de Juan Roig ha incrementat la quota un 0,7 punts percentuals, fins a assolir els 27,3% del mercat.
Per la seua part, Carrefour es manté en la segona posició amb una quota de mercat del 9%. Lidl és tercer amb un quota de mercat del 6,9% i Eroski es manté una tendència positiva, amb una quota de mercat del 4,3%, després de guanyar 0,1 punts percentuals, al tornar a guanyar quota al País Basc i Catalunya amb Caprabo.