Podcast: El 70% de les empreses tenen problemes per captar i retenir el talent
La falta de professionals és el principal obstacle, segons el primer estudi sobre l'estat dels departaments de Recursos Humans a Espanya, elaborat per l'empresa lleidatana Esofitec.
El talent s’ha convertit en un dels grans reptes per a les empreses espanyoles. Més del 70% admet que captar i fidelitzar els professionals és una tasca complexa. L’informe, elaborat per la consultora tecnològica Esofitec, assenyala com a principal problema l’escassetat de perfils qualificats, fet que obliga els departaments de Recursos Humans a replantejar estratègies de selecció i retenció. Aquest escenari es va analitzar al pòdcast Estamos abiertos, produït per Esofitec i el Grup SEGRE. La periodista Mariví Chacón va moderar un debat amb Santos Bretos, director de RH d’Inalsa; Luis Carlos Femia, gerent de l’Associació de Cafès i Bars de Saragossa; i Jesús Gabás, consultor de RH d’Esofitec.
La conversa va girar entorn de què valoren més en un procés de selecció. Tot i que l’experiència continua sent rellevant, els tres experts coincideixen que l’actitud i la motivació pesen més. “Amb ganes i voluntat es pot suplir qualsevol mancança prèvia”, afirma Luis. Santos hi afegeix: “Les habilitats són importants, però l’actitud multiplica”, recordant Victor Küppers. També es van preguntar què fa que un professional es quedi en una empresa. Jesús apunta que els treballadors busquen un “entorn d’oportunitats” on aplicar coneixements, formar-se i sentir-se respectats, tant personalment com econòmicament. En restauració, un sector amb alta rotació, Luis defensa prestigiar totes les figures, també la del cambrer: “Un bon servei de sala pot compensar un mal dia a la cuina, però no a l’inrevés”.
Tot i això, la paraula “retenció” genera recels: prefereixen parlar de crear condicions atractives perquè el talent vulgui quedar-se. L’ambient laboral esdevé així un factor clau. La tecnologia també transforma els RH. Santos destaca que ja no es limiten a gestionar nòmines, sinó que integren vacances, notícies internes o esdeveniments corporatius. El debat d’Estamos abiertos conclou que el veritable repte no és només captar candidats, sinó establir un entorn que els motivi a romandre. La conciliació, la formació, el lideratge i la digitalització consoliden la gestió del talent com a prioritat estratègica a les empreses.
Els capítols del pòdcast es poden escoltar al web de SEGRE i a Spotify.