MACROECONOMIA
L’euríbor encadena el tercer mes a l’alça i puja el 2,187%
Rebaixarà les hipoteques amb revisió anual, però encarirà les semestrals al cap de dos anys. La tendència és que s’estabilitzi
L’euríbor, índex de referència per als préstecs hipotecaris a tipus fix, ha tancat l’octubre amb una mitjana mensual del 2,187%, la qual cosa suposa una lleugera pujada davant del 2,172% amb el qual va acabar el mes de setembre. L’índex encadena així tres mesos a l’alça i suma més de 10 punts bàsics des del juliol, quan es trobava en el 2,079%. Tanmateix, descendeix 50 punts bàsics davant del 2,691 per cent registrat l’octubre del 2024. Atès que les hipoteques variables acostumen a revisar-se anualment, aquells que hagin d’utilitzar la dada d’octubre com a referència veuran caure la seua quota hipotecària, malgrat el lleu repunt en comparació amb el mes de setembre. Així, una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més euríbor i hagi de revisar el tipus d’interès amb el nivell d’octubre registrarà un descens en la quota de 42 euros al mes. Això equival a uns 504 euros a l’any.
No obstant, aquells que tinguin una revisió semestral de la seua quota hipotecària, que són minoria, veuran com puja lleugerament, al voltant d’uns 4 euros al mes per a una hipoteca mitjana, després de dos anys de baixades. Això és a causa que l’índex se situa actualment per sobre del 2,143% que marcava el mes d’abril passat.
Per al comparador hipotecari HelpMyCash, la dada de l’octubre confirma el final de la tendència a la baixa que l’euríbor havia mantingut entre finals del 2023 i a mitjans del 2025. Aquest canvi, considera el seu analista Miquel Riera, “no és casual”. Explica que el consens actual del mercat és que el Banc Central Europeu no torni a tocar els interessos en el que queda d’any, un cop la inflació s’ha estabilitzat a l’entorn del 2%. En conseqüència, la previsió de Riera és que l’euribor, després de l’última correcció a l’alça per adaptar-se a les noves circumstàncies, tendirà a estabilitzar-se i acabarà el 2025 amb un valor d’entre el 2,1% i el 2,2%, sempre que la inflació i el creixement econòmic evolucionin segons les previsions.