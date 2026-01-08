Esofitec valora positivament l’ajornament de VeriFactu per al 2027
Després de conèixer l’ajornament per part del Govern, Esofitec ampliarà les sessions formatives per als empresaris. Ara és temps per a fer-ho encara millor.
El Govern estatal ha confirmat oficialment un canvi en el calendari d’implantació del reglament de la Llei Antifrau i del sistema de facturació VeriFactu. Aquesta decisió suposa un ajornament significatiu per a empreses i autònoms: les societats hauran d’estar adaptades abans de l’1 de gener del 2027, mentre que el col·lectiu d’autònoms disposarà de marge fins a l’1 de juliol del 2027. Aquesta pròrroga amplia en un any els terminis que s’havien previst inicialment, oferint un respir al teixit empresarial.
Esofitec, consultora tecnològica de referència en solucions d’acompanyament digital per a empreses i partner Premium de Wolters Kluwer, ha valorat aquesta notícia de manera positiva, tot i reconèixer que planteja el repte de no relaxar els objectius de digitalització. Segons Víctor Bernués, responsable comercial de l’entitat, aquest temps addicional no s’ha d’entendre com una interrupció del procés: «Arribats en aquest punt, l’ajornament no significa frenar la transformació digital, sinó donar a les empreses el temps necessari per fer-la bé.» Bernués assenyala que, durant les últimes setmanes, molts negocis havien manifestat la seva inquietud i preocupació davant uns terminis que consideraven excessivament ajustats per a una implementació segura.
Vint-i-dos
Manel Caballero, CEO d'Esofitec: "La normativa és un accelerador efectiu"
Redacció Vint-i-dos
Durant tot l’any 2025 Esofitec ha liderat una intensa tasca pedagògica i de divulgació a través del Tour VeriFactu, amb sessions informatives a Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona i l’Aragó. Aquesta experiència sobre el terreny ha permès detectar un interès creixent entre empresaris i autònoms i una forta demanda de suport tècnic que encara quedava pendent d’absorbir. Elena Sorribas, de l’equip de comunicació d’Esofitec, recorda que la digitalització va més enllà de la legalitat: és una eina per guanyar control, traçabilitat i competitivitat. Per tot plegat, i després de conèixer l’ajornament, la consultora ja ha anunciat que ampliarà el seu calendari de sessions formatives i el desplegament de solucions de facturació integrades en l’ecosistema de Wolters Kluwer per acompanyar les empreses en aquest nou escenari.
LA VEU DELS EMPRESARIS
L’alleujament és tangible entre els empresaris que ja havien iniciat el procés. Jaime Martí, de la firma Grabados Juanjo, explica que aquest marge és clau per realitzar una transició rigorosa i evitar les improvisacions d’última hora, garantint que l’estructura interna de l’empresa estigui realment preparada. En la mateixa línia, María José Sánchez, responsable de Los Extremeños –empresa que compta amb quatre botigues, dos restaurants i obrador propi–, veu en el compliment de la normativa una oportunitat per professionalitzar encara més els processos i guanyar en organització i criteri.