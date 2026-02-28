AGRICULTURA
Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos: “Es reforça la confiança en nosaltres”
Han revalidat el lideratge a les eleccions agràries d'aquest divendres
Unió de Pagesos ha pogut revalidar el lideratge entre les organitzacions representatives de la pagesia catalana.
La seua coordinadora nacional, Raquel Serrat, va destacar que els resultats reforcen la confiança del sector i asseguren un pes rellevant del sindicat a la Taula Agrària. Va subratllar que aquests comicis constitueixen un exercici democràtic fonamental per mesurar la representativitat del sector.
Es va comprometre a continuar treballant en qüestions clau com el relleu generacional, l’accés a l’aigua i a la terra, els preus justos i la gestió de les sobrepoblacions de fauna, amb l’objectiu de consolidar una pagesia arrelada al territori.