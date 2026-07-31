La cistella de la compra puja un 0,5% al juliol, segons l’OCU, i demana reduir a zero l’IVA dels aliments bàsics
Situa en un 23,9% l’encariment en cinc anys, que arriba al 36% en aliments frescos
Els preus dels aliments de la cistella de la compra han pujat un 0,5% al juliol, la qual cosa situa el cost dels productes bàsics molt a prop del màxim assolit el mes d’abril passat, segons informa l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
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L’associació de consumidors indica que la retirada dels ajuts als carburants i l’electricitat, juntament amb la prolongació de la guerra de l’Iran repercuteixen en una nova pujada dels preus, especialment dels aliments frescos i els productes de drogueria, segons l’estudi en el qual recullen l’evolució dels preus de 100 aliments frescos i en conserva, juntament amb els productes de drogueria i higiene més comuns en vuit cadenes (Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Día, Mas, Lidl, Mercadona i Supermercados El Corte Inglés).
D’aquesta manera, les partides que més han pujat de preu aquest juliol són el peix (2,75%), els productes de drogueria i higiene (1,73%), les fruites i verdures (1,18%), les begudes (0,65%), i, en menor mesura, els lactis (0,42%) i la carn i xarcuteria (0,24%), mentre que l’única partida que ha baixat de preu és la dels aliments de rebost (-0,70%), que agrupa aliments envasats, no peribles i bàsics de llarga durada.
En un context en el qual l’IPC acumula ja una pujada general del 23,9% en els últims cinc anys i del voltant del 36% en els aliments per al mateix període, l’OCU ha insistit al Govern espanyol que redueixi l’IVA als aliments bàsics del 4% al 0%.
Considera a més que la reducció de l’IVA hauria d’incloure la carn i el peix, una partida difícil o molt difícil d’afrontar per a fins un 40% de les famílies, segons càlculs de l’OCU.